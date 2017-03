Branża spirytusowa liczy na stabilizację w 2017 r. Po kilku latach spadków związanych z podwyżką podatku akcyzowego produkcja wraca do dawnego poziomu. Polacy częściej sięgają po alkohole z wyższych półek. Rynek wódek premium w 2016 r. wzrósł o kilkanaście procent, utrzymała się pozytywna dynamika wzrostu whisky. Problemem branży pozostaje szara strefa, która lekko spadła, ale ciągle sięga ponad 20% legalnego rynku, co odbija się na rentowności sektora.

Już w 2015 r. widzieliśmy sygnały powrotu do wzrostu kategorii premium, które utrzymały się w roku ubiegłym. Polacy coraz częściej kierują się zasadą kupuję mniej mocnego alkoholu, ale wyższej jakości, co cieszy branżę, bo otwiera jej nowe możliwości rozwoju. Jeżeli utrzyma się pozytywna sytuacja gospodarcza w kraju, czyli wzrośnie zamożność konsumentów, to ten trend powinien być kontynuowany - przekonuje Leszek Wiwała, prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.