Wśród uwarunkowań zewnętrznych najistotniejsze to zmiany w otoczeniu makroekonomicznym (m.in. spadek cen ropy i gazu ziemnego) oraz pozostałe zmiany rynkowe, w tym istotne przyspieszenie rozwoju konkurencji na rynku gazu ziemnego w Polsce, potrzeba dywersyfikacji kierunków dostaw gazu z importu po roku 2022, jak też zmiana uwarunkowań regulacyjnych

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2017 r., wzrosły o 2,2 proc. w stosunku do tego samego okresu przed rokiem – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

MRPiPS, póki co, nie uczestniczy w przygotowywaniu pomysłu 10 000+ - oświadczyła we wtorek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Według ministra Henryka Kowalczyka "nie jest to pomysł rządu".