Planowany przez rząd przekop Mierzei Wiślanej wzbudza kontrowersje - w kraju organizacji ekologicznych, z kolei w Rosji - szczebla centralnego, zaniepokojonego utratą strategicznej przewagi nad Zalewem. Z pomocą polskiemu Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przychodzą media lokalne z Kaliningradu.

Przekop Mierzei Wiślanej stanie się faktem. Jak podają nasze źródła w MGMiŻŚ w ciągu dwóch lat podpisane mają zostać stosowne umowy, które raz na zawsze zakończą spory wokół projektu.

O ile protesty i opór strony rosyjskiej nie dziwią zaskakiwać mogą protesty formułowane niedawno przez organizacje ekologiczne, które uznawały przekop Mierzei Wiślanej za nieekologiczny. Tymczasem bomba ekologiczna znajdująca się w Zalewie poprzez przekop zostanie właśnie rozbrojona. Fakt ten skłania do zastanowienia się nad rzeczywistymi motywami stojącymi za działaniami organizacji ekologicznych w tej sprawie.

Jednak jak informują nas źródła w ministerstwie idea przekopu Mierzei cieszy się poparciem mediów lokalnych w Obwodzie Kalinigradzkim. Dziennikarze zresztą nie poprzestają tylko na werbalnym poparciu ale też poprzez swoje artykuły dają władzom centralnym do zrozumienia, że przekop jest w interesie mieszkańców Obwodu - oczywiście, jak to w warunkach rosyjskich - nie mogą formułować swych poglądów wprost, więc czynią to sposobem. I tak w ubiegłym roku media i portale lokalne wypełnione były artykułami na temat zanieczyszczeń w Zalewie i tego jak z problemem planuje poradzić sobie strona polska. Portal Klops.ru jest najostrzejszy w swoim poparciu, twierdząc ustami komentatorów, iż działania rządu centralnego Rosji są "wstydem" oraz, że każdy Rosjanin mieszkający w Kaliningradzie powinien popierać przekop, bowiem doprowadzi to do poprawy jakości wody i bezpieczeństwa ekologicznego także po rosyjskiej stronie wybrzeża.

Jak widać polski projekt może liczyć na zrozumienie po wschodniej stronie - wśród obywateli Federacji Rosyjskiej i mediów zainteresowanych kwestią środowiska naturalnego w tym kraju.