W 2022 r. PGNiG chce przyłączyć do sieci gazowniczej 300 tys. nowych klientów. Zaczyna sprzedawać gaz nawet tam gdzie nie ma sieci - z samochodów. Chcemy zlikwidować białe plamy gazowe- zapowiedział we wtorek wiceprezes PGNiG Radosław Bartosik.

Do 2022 r. spółka chce zbudować 300 tys. nowych przyłączy do sieci gazowej, w tym dla odbiorców przemysłowych.

Na dziś, rocznie przyłączamy 47 tys. nowych odbiorców, w 2022 r. będziemy przyłączać 55 tys. nowych odbiorców - powiedział Bartosik. To oznacza zwiększenie rocznej dynamiki o 17 proc.

Jak wyliczył wiceprezes, dzięki temu i biorąc pod uwagę, że odbiorca, czyli polska rodzina liczy średnio 4 osoby, w 2022 roku, z gazu jako bezpiecznego i ekologicznego paliwa, będzie mogło korzystać w Polsce kolejne 1 mln osób. PGNiG zamierza sprzedać swym odbiorcom 1,7 mld m sześc. gazu więcej niż obecnie, czyli ok. 12,3 mld m sześc.

Spółka zamierza skrócić procedurę przyłączania nowych odbiorców o ok. 20 proc., czas decyzji o wydaniu warunków przyłączenia o 30 proc.

Bartosik poinformował też, że PGNiG już rozpoczął sprzedaż gazu w miejscach w których nie ma sieci. Dzięki współpracy z samorządami sprzedaje go z samochodów. "W ciągu roku do 2 lat" powstanie 10 takich punktów.

Spółka chce też zwiększyć swój udział w sprzedaży ciepła i energii z ok 15 TWh w 2017 r. do 18 TWh w 2022 r., czyli o ok. 20 proc.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Według stanu na koniec 2016 roku w skład Grupy PGNiG wchodzą 32 spółki.

Na podst. PAP