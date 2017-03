W lutym roczny indeks CPI wzrósł do poziomu 2,2 proc. z poziomu 1,7 proc. w styczniu. Odczyt ukształtował się powyżej mediany prognoz ekonomistów (2,1 proc. rdr). Trzeba także zaznaczyć, że GUS zrewidował koszyk inflacyjny, a w jej efekcie obniżono styczniowy CPI (wcześniej wzrost wynosił 1,8 proc. rdr), tak więc rzeczywista skala niespodzianki jest nieco wyższa (0,2 pkt. proc.) - piszą ekonomiści BGK.

Sama struktura danych pokazuje, że utrzymują się dotychczasowe tendencje. Nadal inflację wypychają w górę w pierwszej kolejności ceny paliw oraz ceny żywności. W konsekwencji poziom rocznego indeksu bazowego jest o wiele niższy niż łącznego CPI. Szacujemy, że w lutym wyniósł on 0,3-0,4 proc. - czytamy w komentarzu banku.

Jak piszą ekonomiści BGK, w kontekście polityki monetarnej odczyt pozostaje blisko ścieżki centralnej wyznaczonej w ostatniej projekcji NBP. Tak więc dane są względnie neutralne.

Niemniej pokazują, że utrzymuje się trend rosnącego CPI, który znajduje się coraz bliżej celu inflacyjnego RPP. Spodziewamy się, że o ile nie nastąpi fala przeceny surowców, to poziom ten zostanie przekroczony już w najbliższych miesiącach. W warunkach rosnącego popytu konsumpcyjnego firmom łatwo będzie przerzucać na klientów koszty związane z droższymi surowcami, jak i wyższymi płacami. Proces ten znajdzie również odzwierciedlenie w wyższych poziomach inflacji bazowej, której niski poziom i niewielkie zmiany wydają się być najsilniejszym argumentem za utrzymaniem dotychczasowej retoryki RPP. Uważamy, że dalszy wzrost inflacji będzie powodować, że coraz mniej realny stanie się scenariusz bezinflacyjnego wzrostu gospodarczego z ostatniej projekcji NBP. W konsekwencji tego Rada może zmienić nastawienie w polityce monetarnej, a może to nastąpić jeszcze przed końcem bieżącego roku. – czytamy w komentarzu.

Jak komentują ekonomiści BZWBK, zaskoczenie w górę wynikało przede wszystkim z mocnego wzrostu cen żywności – o 1,0 proc. m/m (był to najmocniejszy odczyt w tym miesiącu od 2000 r.) Winę za tak mocny wzrost w tej kategorii ponoszą przede wszystkim warzywa.

Według naszych szacunków, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,1 proc. r/r w styczniu i 0,2 proc. r/r w lutym. Spodziewamy się dalszego wzrostu inflacji CPI w kolejnych miesiącach, przy czym oczekujemy szczytu inflacji przy poziomie 2,4 proc. r/r w kwietniu, a potem powrotu w okolice 2,0 proc. r/r. Nie można wykluczyć, że inflacja chwilowo osiągnie cel 2,5 proc., ale na razie nie jest to nasz bazowy scenariusz. Sądzimy, że RPP pozostanie przy swojej retoryce, że wzrost CPI jest przejściowy, a trwałe przekroczenie celu inflacyjnego jest mało prawdopodobne i pozostawi stopy bez zmian co najmniej do końca tego roku – oceniają ekonomiści BZWBK.