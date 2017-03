Uczestnictwo wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego w G20 jest podsumowaniem działań rządu Prawa i Sprawiedliwości - oceniła we wtorek premier Beata Szydło.

Wicepremier Morawiecki został zaproszony na zaplanowane na najbliższy weekend spotkanie ministrów finansów i szefów banków centralnych grupy G20 do Baden-Baden. Zaproszenie wystosował podczas spotkania ministrów finansów państw Trójkąta Weimarskiego w Paryżu szef resortu finansów Niemiec Wolfgang Schaeuble.

Uczestnictwo pana premiera Morawieckiego w tym spotkaniu, jest takim podsumowaniem działań rządu Prawa i Sprawiedliwości, tych naszych działań, które podjęliśmy w roku ubiegłym, i które realizujemy w tym roku - powiedziała na konferencji prasowej szefowa rządu.

Zaznaczyła, że "to jest dopiero początek".

Mamy oczywiście ambicje tego, ażeby w kolejnych latach Polska była nie tylko zapraszana, dopraszana do tego szacownego gremium, ale żeby była stałym członkiem uczestniczącym w tych spotkaniach - podkreśliła.

Jak dodała, "dzisiaj możemy realnie, będąc u władzy wprowadzać takie programy, i takie projekty prorozwojowe, które do tego grona nas nie tylko, że jesteśmy doproszeni, ale które realnie wpływają na szybszy rozwój gospodarczy Polski". W jej ocenie, to są "dobre informacje" dla Polaków, polskich rodzin, przedsiębiorców i dla polskiego rozwoju gospodarczego.

Będziemy ten program, który rozpoczęliśmy, konsekwentnie w tym roku realizować – podkreśliła premier.

Wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska będzie rozmawiała na forum m.in. na temat możliwości eliminacji rajów podatkowych.

My chcemy eliminacji rajów podatkowych. Tu gdzie się sprzedaje, tu gdzie sią klienci, tu gdzie jest biznes płaćcie proporcjonalnie podatki. Jeszcze dwa trzy lata temu nikt tego tak nie mówił. (...) Ja o tym mocno mówię na każdej radzie ECOFIN, że nie chcemy rajów podatkowych, chcemy eliminować te wszystkie schematy prawnicze, które w nieuczciwy sposób albo w sposób taki ćwierć uczciwy powodują, że pozbawiani jesteśmy tej bazy podatkowej - powiedział Morawiecki.

Wicepremier mówił też, że na forum G20 będzie chciał dyskutować o polityce wobec globalnych korporacji.

Chcę też podnieść jeden bardzo ważny aspekt na forum, a mianowicie taką quasi-monopolistyczną pozycje wielkich globalnych korporacji z punktu widzenia dominacji nad rynkami lokalnymi - powiedział. My nie mamy przecież globalnych, międzynarodowych firm. My mamy dopiero średnie w skali międzynarodowej firmy (...) i chcemy, żeby one były konkurencyjne, chcemy, żeby się przebijały. (...) Żeby tak się stało, nie możemy pozwolić, żeby międzynarodowi giganci zawsze byli w stanie przyćmić, zdominować lokalne rynki - dodał Morawiecki.

Wicepremier podkreślił, że poruszy również sprawę unikania opodatkowania.

Bardzo nam się nie podoba, że w większości państw europejskich są sposoby unikania opodatkowania wielkości dziesiątków miliardów euro. My też tutaj cierpimy. To nie tylko są karuzele VAT-owskie, to są przestępstwa, o tym też będziemy rozmawiać - powiedział Morawiecki.

Wicepremier dodał, że pierwsza obecność Polski na forum G20 to odwracanie historycznej bezsilności.

To była taka historyczna choroba bezsilności, że nie da się, nie zaproszą nas, no to na pewno nie pojedziemy. My uważamy, że jesteśmy mniej więcej 20.,22. gospodarką świata i powinniśmy pojawić się na tym forum. Staraliśmy się i dzięki pani premier zostaliśmy zaproszeni – stwierdził Morawiecki.

Na podst. PAP