Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) szacuje, że w ubiegłym roku zarobiło ok. 200 mln zł - poinformował dyrektor PPL Mariusz Szpikowski. To o 42 proc. więcej niż w 2015 r.

PPL zarządza największym w Polsce portem, czyli warszawskim Lotniskiem Chopina. Ma też udziały w portach regionalnych, np. w Krakowie, Rzeszowie, Modlinie czy Poznaniu.

"Szacujemy, że za 2016 rok uzyskaliśmy ok. 200 mln zł zysku netto" - powiedział PAP Szpikowski. Dodał, że wyniki są w trakcie audytu.

Jak podkreślił dyrektor, zwiększenie wartości przychodów lotniczych było konsekwencją "rekordowego w historii" ruchu pasażerskiego Lotniska Chopina w Warszawie. W 2016 r. port obsłużył 12,8 mln pasażerów, to o 14,5 proc. więcej niż w 2015 r. W ubiegłym roku w porównaniu do 2015 r. o 11,4 proc. wzrosła także liczba operacji lotniczych, czyli startów i lądowań samolotów.

"Tak rewelacyjny wynik był możliwy dzięki wzrostom ruchu pasażerskiego na Lotnisku Chopina w Warszawie, a także zwiększeniu powierzchni handlowych Terminala A oraz dyscyplinie kosztowej. Największy wpływ na wynik miały przychody z usług lotniczych, które wzrosły o 8,2 proc., do 546,7 mln zł" - powiedział.

Wyższą dynamikę wzrostu przychodów odnotowano w sektorze usług pozalotniczych. Po uwzględnieniu sprzedanych towarów i materiałów, przychody w tym segmencie wzrosły do 263,3 mln zł, co daje wzrost o 13,7 proc. wobec 2015 roku. Jak tłumaczy dyrektor, to efekt oddania do użytku w maju 2015 r. zmodernizowanej części Terminala A i nowych powierzchni usługowo-handlowych przeznaczonych pod wynajem.

"Wypracowując wyższe wyniki finansowe oraz dodatkowe środki pieniężne, przedsiębiorstwo poprawiło rentowność prowadzonej działalności oraz poziom bezpieczeństwa finansowego, co potwierdzają wartości wskaźników finansowych. Wskaźnik rentowności netto, określający udział zysku netto w przychodach ze sprzedaży usług, towarów i materiałów, wzrósł w 2016 roku o ok. 5,5 proc. i wyniósł 24,4 proc." - podkreślił Szpikowski.

Jak dodał, w 2016 r. udało się także utrzymać kontrolę kosztową. "O 2,9 proc., do 525,8 mln zł wzrosły co prawda koszty działalności operacyjnej PPL, ale wpływ na to miało przede wszystkim oddanie do użytku m.in. zmodernizowanej strefy w Terminalu A na warszawskim lotnisku" - dodał.

PPL miał niższe koszty zużycia materiałów i energii oraz wynagrodzeń. "Tutaj spadek kosztów spowodowany był rozwiązaną rezerwą z tytułu nagrody rocznej i nagród jubileuszowych" - powiedział.

"Posiadamy pełną zdolność do regulowania zobowiązań finansowych" - zapewnił dyrektor PPL.

PPL w 2015 r. zanotowały ok. 139 mln zł zysku. Łączna strata za lata 2013-2014 wyniosła natomiast 407 mln zł.

Warszawskie Lotnisko Chopina jest największym portem lotniczym w Polsce, obsługuje ok. 38 proc. ruchu pasażerskiego w naszym kraju. Port szacuje, że w 2017 r. obsłuży 14 mln pasażerów. W ubiegłym roku obsłużył 12,8 mln podróżnych. (PAP)