Zaproszenie Polski po raz pierwszy w historii na szczyt G20, który odbędzie się w połowie marca, to wielki zaszczyt - mówił w środę w "Radiu Plus" rzecznik rządu Rafał Bochenek. Podkreślił, że do grupy G20 należą państwa "kreujące światową politykę gospodarczą".

Pod koniec lutego szef resortu finansów Niemiec Wolfgang Schaeuble poinformował, że wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki został zaproszony na marcowy szczyt G20 do Baden Baden.

Rzecznik rządu podkreślił w środę, że na szczycie będą omawiane m.in. kwestie współpracy transgranicznej i kooperacji finansowej również z rozwijającymi się państwami afrykańskimi, które zostały na ten szczyt zaproszone.

Dopytywany, czy obecność takich krajów, jak Wybrzeże Kości Słoniowej czy Rwanda "nie umniejsza sukcesu" polskiego rządu w kwestii uczestnictwa w szczycie, odpowiedział: "Absolutnie nie".

"Ja bym patrzył również na tę grupę G20, to są największe gospodarki światowe, które ze sobą współpracują, największe wzrosty gospodarcze tam właśnie mają miejsce, to są państwa, które kreują światową politykę gospodarczą" - mówił.

"To jest wielki zaszczyt, że po raz pierwszy w historii Polska została do takiego gremium doproszona, nigdy wcześniej to się nie zdarzyło" - podkreślił. (PAP)