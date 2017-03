W ciągu dwóch lat LINK4 ubezpieczyło 136 tysięcy rowerów w Tesco. W tym roku ochrona LINK4 obejmie ubezpieczenie roweru od kradzieży oraz ubezpieczenie NNW i OC rowerzysty zapewniające pomoc finansową w przypadku uszczerbku na zdrowiu spowodowanym wypadkiem rowerowym i zabezpieczenie finansowe w razie szkód wyrządzonych przez rowerzystę osobom trzecim.

Polisa od kradzieży – finansowana przez Tesco – jest dodawana gratis do każdego roweru zakupionego w sklepie, natomiast ubezpieczenie NNW i OC łącznie kosztują w LINK4 tylko 4 zł miesięcznie.

Wykupując pakiet NNW i OC rowerzysta zyskuje ochronę w razie nieprzewidzianych wypadków m.in. na co raz bardziej zatłoczonych ścieżkach rowerowych. To LINK4 zapłaci za szkody osobowe np. złamania, gdy wjedziemy w innego rowerzystę a on będzie domagał się od nas finansowej rekompensaty. LINK4 poniesie także koszty naprawy lusterka, które uszkodzimy przejeżdżając zbyt blisko samochodu lub koszty lakierownia zarysowanej karoserii - powiedział Mikołaj Kozieł, kierownik ds. sprzedaży B2B w LINK4.