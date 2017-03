Liczba osób zatrudnionych w UE w IV kw. 2016 r. wzrosła o 1,0 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego – poinformowało Europejskie Biuro Statystyczne Eurostat. W Polsce liczba zatrudnionych w opisywanym czasie nie zmieniła się licząc rok do roku, a wzrosła o 0,2 proc. w stosunku do III kw. 2016 r.

Jak informuje Eurostat liczba zatrudnionych w IV kw. minionego roku w UE w porównaniu do III kw. 2016 r. wzrosła o 0,2 proc. W strefie euro wielkość ta w opisywanym czasie wzrosła o 1,1 proc. w porównaniu do IV kw. 2015 r., a o 0,3 proc. w stosunku do III kw. 2016 r.

Eurostat ocenia, że w IV kw. 2016 r. było w UE 232,9 mln zatrudnionych, z czego 153,9 mln w strefie euro.