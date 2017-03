Po zakupie elektrowni Połaniec, Enea stanie się drugim po PGE producentem energii w Polsce - powiedział w środę prezes Enei Mirosław Kowalik. Jak dodał, zakup Połańca wpisuje się w strategię spółki.

Kupiliśmy podmiot niezadłużony, z dodatnim kapitałem obrotowym netto - wskazał Kowalik.

Podkreślił, że w Połańcu znajduje się największy blok biomasowy w Polsce, jeden z największych w Europie i na świecie.

Elektrownia będzie się nazywała +Enea Elektrownia Połaniec+ - zapowiedział Kowalik.

We wtorek zarząd Enei podał w komunikacie, że nabył 100 proc. akcji francuskiej Engie Energia Polska, za wstępną cenę 1 mld 264 mln 159 355 zł. Engie Energia Polska to piąty największy producent energii w Polsce. To do niej należała elektrownia w Połańcu o mocy ponad 1,8 GW.

Węglowa elektrownia Połaniec położona jest we wsi Zawada koło Połańca w woj. świętokrzyskim. Ma moc 1811 MW brutto, składa się z ośmiu bloków energetycznych o mocy 225 MW każdy. W 2013 roku zbudowano tam blok opalany biomasą.

