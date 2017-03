CD Projekt RED jest obecnie najlepiej znaną za granicą polską firmą, zaś wartość spółki jest większa nawet niż japońskiego kolosa jakim jest Capcom. Niestety po premierze ostatniego dodatku do "Wiedźmina 3" nie wiemy za dużo o kolejnym projekcie firmy. Jednak ogłoszenia o prace jakie niedawno pojawiły się na ważnym portalu dla grafików i artystów mogą rzucić nieco światła na plany Polaków.

ArtStation to platforma zrzeszająca artystów i grafików z całego świata. Znajdują się na niej także wybitni współcześni polscy malarze, tacy jak Tomasz Jędruszek czy Mariusz Kozik. ArtStation pozwala też na znalezienie zatrudnienia i zleceń przez grafików.

Teraz na portalu pojawił się nowe ogłoszenia - pracowników szuka nie kto inny jak CD Projekt RED!

Kogo szukają REDzi? Przede wszystkim, zgodnie z założeniami portalu ArtStaion grafików. Ogłoszenia mówią o: VFX Artist, 2x Illustrator, UI/UX Artist wreszcie, najciekawsze - comic ilustrator.

Poszukiwania artysty wyspecjalizowanego w efektach wizualnych (VFX) oznaczają, iż prace nad grą "Cyberpunk 2077" trwają i już wkrótce realizowane będą pierwsze projekty efektów wizualnych.

Przypomnijmy - "Cyberpunk 2077" jest następnym tytułem REDów, zapowiedzianym już w 2013 roku. Od tamtej pory jednak otrzymaliśmy tylko wykonany przez ekipę Platige Image teaser a także krótką wzmiankę nawiązującą do projektu w jednym z dialogów postaci w "Wiedźminie 3".

Oprócz zdawkowych wypowiedzi ekipy RED brak konkretów. Pozostają więc właśnie domysły oraz szukanie poszlak po ogłoszeniach.

Teraz widać, iż prace trwają, choć REDzi ewidentnie nie chcą ujawniać zbyt wielu danych. Dodatkowo REDzi poszukują tzw. Environment Artist oraz Concept Artist (Hard Surfaces). O ile o tym drugim ogłoszeniu nie można powiedzieć zbyt wiele, poza tym, że tego typu specjaliści pracują praktycznie przy każdym współczesnym tytule gamingowym o tyle ogłoszenie o poszukiwaniu Environment Artist wskazuje, iż trwają też prace nad tworzeniem lokacji w grze - lokacji, które już w poprzednich grach REDów robiły piorunujące wrażenie.

Oprócz artysty VFX poszukiwany jest też grafik specjalizujący się w projektowaniu UI/UX czyli interfejsu z którego korzystać będzie gracz. Te dwa ogłoszenia mówią nam dwie rzeczy - pierwsza, że prace są na bardzo wczesnym etapie i tym samym druga - iż w najbliższym czasie nie zobaczymy żadnych screenshotów z gry, co najwyżej - grafiki koncepcyjne.

Na to, iż pierwsze ujawnione zostaną właśnie owe grafiki wskazują kolejne ogłoszenia - dwa dotyczące ilustratora. Jednak najciekawsze jest ogłoszenie ostatnie i, paradoksalnie, mówi nam ono najwięcej na temat gry, włącznie z jej premierą. Otóż ogłoszenie dotyczące artysty komiksowego wskazują na bardzo wiele rzeczy. Najbardziej prawdopodobne wydaje się, iż do wydania gry dodany zostanie komiks, być może informujący graczy nie znających klasycznego uniwersum "Cyberpunka 2020" (do którego nawiązuje gra) na temat niuansów i warunków w jakich przyjdzie im przeżywać przygody. Komiks może być dodawany do wszystkich lub tylko kolekcjonerskich wydań gry. Być może ujrzymy go też w wersji cyfrowej dla posiadaczy cyfrowej kopii tytułu.