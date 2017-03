42 przedsiębiorstwa ogłosiły w lutym tego roku upadłość i było to o 10,6 proc. mniej niż w styczniu 2017 r. (47 upadłości) i o 10,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok temu – poinformowała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych powołując się na dane z Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Jak podaje KUKE, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (marzec 2016 r. – luty 2017 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 598 przedsiębiorstw.

Przy założeniu podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego w 2017 r. do poziomu 3,7 proc. oraz podwyższenia wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,4 proc. prognozujemy, że w bieżącym roku upadnie około 600 firm, stanowi to zbliżony poziom do poziomu upadłości z 2016 r. - prognozuje KUKE.