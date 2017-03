Parlament Europejski przyjął w środę przepisy o zaostrzeniu kontroli bezpieczeństwa żywności na różnych etapach jej produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Nowa legislacja ma m.in. zapobiec procederom fałszowania żywności i etykiet produktów spożywczych.

Przepisy zostały już wcześniej nieformalnie uzgodnione między posłami i Radą UE. Regulacje mają poprawić możliwość śledzenia żywności oraz zapewnić powstanie skuteczniejszego systemu kontroli jej jakości, i to na każdym etapie łańcucha produkcji.

Prawodawcy liczą, że nowe prawo po pierwsze zagwarantuje wysokie standardy żywności, trafiającej na unijny rynek, a po drugie - ułatwi walkę z oszustwami i nadużyciami, takimi jak ujawniony w 2013 r. skandal związany ze sprzedażą koniny jako wołowiny. Okazało się wtedy, że w wielu krajach UE praktykowano proceder dodawania koniny do wołowiny, w niektórych przypadkach zawartość koniny w produktach sprzedawanych jako wołowina wyniosła nawet 100 proc. W wyniku skandalu wycofano wiele partii żywności m.in. z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Czech.

To prawo ma zapobiec skandalom, ale chodzi o coś więcej. Europejczycy mają prawo do najlepszych możliwych warunków zdrowotnych, to samo dotyczy zwierząt i roślin. Dlatego właśnie potrzebujemy surowych, dokładnych kontroli w całej Unii Europejskiej. Nowa legislacja ma także poprawić zdrowie i dobrostan zwierząt. Ma położyć kres praktykom maltretowania zwierząt na przykład podczas uboju - powiedziała austriacka socjaldemokratka Karin Kadenbach, odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania.