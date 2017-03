Izba Gospodarki Elektronicznej powołała „Grupę roboczą e-medycyna”. Do grupy należą firmy zrzeszone w e-Izbie specjalizujące się w działaniach związanych z sektorem e-medycyny i e-zdrowia – poinformowała Izba w komunikacie. Celem działania grupy ma być tworzenie rozwiązań edukacyjnych, doradczych i usługowych dla sektora medycznego.

Stworzenie „grupy e-medycyna” w ramach Izby Gospodarki Elektronicznej to ważny krok na drodze rozwoju cyfrowego. Działania e-Izby takie jak - wsparcie legislacyjne, badawcze oraz edukacyjne – to istotne aktywności, które zamierzamy konsekwentnie wdrażać i promować. Liczymy na owocną współpracę z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) jako kompetentną jednostką w zakresie cyfryzacji w branży medycznej oraz posiadającą zaangażowany zespół ekspertów - mówi Patrycja Sass – Staniszewska, Prezes Zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej.

W ramach działań grupy e-Izby ds. e-medycyny odbyło się spotkanie z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Jego celem było omówienie współpracy przy pracach zarówno e-Izby w zakresie e-medycyny jak również działaniach realizowanych przez CSIOZ. Dotyczą one głównie obszaru związanego z legislacją i badaniami oraz z działaniami edukacyjnymi pod kątem cyfryzacji opieki medycznej, a także wypracowania dobrych praktyk z myślą o pacjentach.

Misją Centrum jest realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego. W naszej działalności podejmujemy dialog z różnymi grupami interesariuszy, w tym m.in. z Naczelną Izbą Lekarską, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Aptekarską, Fundacją My Pacjenci czy Stowarzyszeniem Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, w celu lepszego wypracowania rozwiązań informatycznych, które umożliwiają wdrażanie e-usług w służbie zdrowia. Jesteśmy przekonani, że współpraca z ekspertami e-Izby wpłynie pozytywnie na proces wypracowania norm prawnych i standardów dla skutecznej wymiany informacji w systemie ochrony zdrowia. – podkreśla Wojciech Górnik, Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami, CSIOZ.

Jak czytamy w komunikacie „Grupa robocza e-medycyna” będzie współpracować z “Grupą roboczą Taskforce to take Health and Digital” działającą przy Komisji Europejskiej.