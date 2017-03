W Polsce pracuje już ok. miliona Ukraińców, głównie w rolnictwie. Pracodawcy chwalą pracowników ze wschodu, jednak tak duża obecność naszych wschodnich sąsiadów budzi też sprzeciw pewnych środowisk. Teraz do gry wkracza rząd.

I ogłasza, iż od 2018 roku ruszy rejestr pracowników ze wschodu. Jak wskazują czynniki rządowe wielu obywateli Ukrainy "znika" krótko po przyjeździe do Polski. Nie stanowią oni jednak zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa natomiast często zdarza się, iż polscy pracodawcy zatrudniają ich na czarno.

Dlatego rząd chce sytuację uporządkować. We wtorek przyjęto projekt ustawy w tej sprawie - po zmianach przepisów urząd pracy będzie mógł na przykład odmówić firmie prawa sprowadzania cudzoziemców do pracy w kraju natomiast jeśli firma uzyska stosowne zezwolenie będzie musiała zgłosić, iż dany obywatel Ukrainy zaczął pracę w Polsce, będzie musiała też wykazać, iż jest on lub ona zatrudniony/a legalnie a nie na czarno.

Jednak wniosek nie będzie darmowy - pojawią się też koszta dla przedsiębiorców. Rozpatrzenie wniosku ma wynosić 30 złotych.

Rząd będzie prowadził centralną ewidencję składanych wniosków i w przypadku uznania, że w skali kraju pracowników z Ukrainy jest za dużo lub że brakuje miejsc pracy dla Polaków limity rozpatrywanych pozytywnie wniosków będą zmniejszane.

Przedsiębiorcy odnoszą się krytycznie do nowych propozycji. Sprzeciw słychać wśród rolników, którzy w dużej części opierają swoje przedsiębiorstwa na pracy obywateli Ukrainy. Ministerstwo z kolei uspokaja, wskazując, że przyjęte rozwiązania nie zaszkodzą rynkowi pracy w Polsce.