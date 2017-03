Od 24 do 27 marca br. planowane jest zakończenie operacyjnego połączenia wydzielonej części Banku BPH i Alior Banku. Wiąże się to z koniecznością wyłączenia w tym okresie systemów informatycznych, co skutkować będzie przerwą w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej, infolinii oraz placówek dla klientów Alior Banku, T-Mobile Usługi Bankowe i przejętych z Banku BPH.

W piątek 24 marca br. zostaną wyłączone systemy bankowości internetowej i mobilnej: o godz. 14.30 system BusinessNet dla klientów biznesowych, o godz. 17.10 system Sez@m dla klientów indywidualnych i Biura Maklerskiego przejętego z Banku BPH, a o godz. 23.00 bankowość internetowa i mobilna dla pozostałych klientów Alior Banku, w tym klientów Biura Maklerskiego, Kantoru Walutowego i T-Mobile Usługi Bankowe.

Klienci nie będą mogli realizować przelewów, płatności internetowych (dotyczy to również szybkich płatności „Płacę z Alior Bankiem” oraz „Przelew z BPH” w sklepach internetowych oraz na portalach aukcyjnych) ani korzystać z innych usług bankowości elektronicznej, takich jak płatności BLIK.W tym czasie bank nie będzie obsługiwał wniosków internetowych dotyczących sprzedaży produktów i sprzedaży ratalnej w internecie i sklepach tradycyjnych.

Przez cały okres niedostępności systemów bankowych klienci będą mogli realizować transakcje kartami płatniczymi Mastercard i Visa, a także kartami Kantoru Walutowego oraz T-Mobile Usługi Bankowe, tzn. płacić nimi w sklepach i punktach usługowych, a także wypłacać środki z bankomatów.

Placówki przejęte z Banku BPH będą otwarte w piątek 24 marca br. w standardowych godzinach, ale w części oddziałów nie będzie w tym dniu prowadzona obsługa gotówkowa (wpłaty i wypłaty w kasie), a w pozostałych będzie realizowana tylko do godz. 13.00. Oddziały oraz placówki partnerskie oznaczone logo Alior Banku będą dostępne dla klientów w piątek w standardowych godzinach (do godz. 18.00 lub 20.00) i będzie w nich prowadzona obsługa gotówkowa. Działające zwykle w weekendy oddziały Alior Banku będą zamknięte.

W piątek 24 marca br. od godz. 17.00 infolinia będzie działać w trybie informacyjnym, to znaczy bez możliwości realizacji transakcji. Dyspozycje związane z zastrzeganiem kart będą realizowane bez zmian, całodobowo.