Grupa Tauron Polska Energia w 2016 r. zarobiła netto 370 mln zł przy sprzedaży na poziomie 17,65 mld zł. Największe wzrosty odnotowała na wzroście produkcji i sprzedaży węgla i ciepła oraz na zwiększonej dystrybucji prądu

Motorem napędzającym całą grupę jest dystrybucja. W całym roku wyniosła ona 49,68 TWh, co daje 1-proc. wzrost, ale tylko w IV kwartale w tym segmencie Tauron odnotował 3-proc. wzrost. W rezultacie EBIDTA (zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją) tego segmentu stanowił prawie 72 proc. EBIDTA całej grupy, która wyniosła w 2016 r. 3,3 mld zł. Drugi pod względem udziały w zysku przed opodatkowaniem i amortyzacją był segment wytwarzania (16,3 proc.), a trzecia była sprzedaż (14,7 proc.).

Wzrost w dystrybucji energii wynika ze wzrostu gospodarczego – powiedział Filip Grzegorczyk, prezes Grupy Tauron.

Spółka nie kryje, że choć wynik z 2016 r. – czyli 370 mln zł zysku – stanowi spory postęp w stosunku do 2015 r., który został zakończony stratą rzędu 1,8 mld zł, to nadal nie jest to zadowalający wynik. Przede wszystkim dlatego, że wpłynęły na niego odpisy na utratę wartości konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii w wysokości 735 mln zł netto.

Widać, że czynniki regulacyjno-rynkowe w coraz większym stopniu wpływają na wyniki osiągane przez firmy energetyczne – powiedział Marek Wadowski, wiceprezes Tauron Polska Energia.

Poprawie ma służyć wdrożony w ubiegłym roku program poprawy efektywności, który do 2018 r. ma ograniczyć wydatki o 1,3 mld zł. Tylko w ubiegłym roku spółka dzięki niemu zaoszczędziła dzięki niemu 478 mln zł.

Przykładem może być spadek produkcji energii elektrycznej w Tauronie, która wyniosła 16,8 TWh, a więc o 9 proc. mniej niż rok wcześniej. Jak wyjaśnia spółka, jednym z powodów był spadek produkcji ze źródeł odnawialnych, co wynikało ze zmian zasad rozliczania energii ze spalania biomasy oraz z niższych cen zielonych certyfikatów. Spadła także sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców detalicznych – i to o 11 proc.

Wyniki dla IV kwartału w sprzedaży są lepsze niż wyniki dla całego roku, co oznacza, że nastąpiło przełamanie. Bardzo ciężko pracujemy, aby utrzymać dotychczasowych klientów, jak i pozyskiwać nowych, choć jednocześnie ci, którzy odchodzą, są to klienci z grup niskomarżowych – powiedział Filip Grzegorczyk, prezes Tauronu.

Tauron sporo inwestuje. Największą inwestycje stanowi budowa nowego bloku w Elektrowni Jaworzono, który ma być gotowy w 2019 r. Zaawansowanie prac na koniec roku 2016 ocenione zostało na 30 proc. Do tego dochodzi budowa bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola, a także inwestycje w wydobycie węgla.

Ten segment – czyli wydobycie i sprzedaż węgla – w roku 2016 rósł bardzo dynamicznie, produkcja wyniosła 6,37 mln ton, co jest wynikiem rekordowym (wzrost o 30 proc.). To efekt włączenia do grupy Zakładu Górniczego Brzeszcze. Węgiel z kopalni należących do grupy trafia w 77 proc. do elektrowni i elektrociepłowni Tauronu.

Czytaj także Rośnie eksport energii z Polski