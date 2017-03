Uważamy, że ustawa dotycząca zwrotu spreadów, której projekt prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie w ubiegłym roku i znajduje się on obecnie w sejmowej podkomisji, powinna wejść w życie przed 1 sierpnia - powiedział PAP prezydencki minister Paweł Mucha.

PAP zapytała prezydenckiego ministra o oczekiwania Kancelarii Prezydenta, jeśli chodzi o prace sejmowe nad prezydenckim projektem tzw. ustawy frankowej.

Przypomniał, że prezydent złożył projekt tej ustawy 1 sierpnia 2016 roku.

Na początku lutego na pierwszym merytorycznym posiedzeniu spotkała się sejmowa podkomisja ds. projektów frankowych, która ma się zajmować trzema projektami ustaw, których pierwsze czytanie odbyło się w październiku. Jeden z projektów został złożony przez prezydenta Andrzeja Dudę i dotyczy zwrotu spreadów. Pozostałe dwa przedstawiły kluby Platformy Obywatelskiej oraz Kukiz'15. Podkomisja nie podjęła na razie decyzji, który z projektów będzie "wiodący". Niemniej obecny na obradach wiceminister finansów Piotr Nowak oraz przedstawiciel NBP udzielili poparcia projektowi prezydenckiemu.

Jeżeli sejmowa podkomisja wybierze projekt prezydencki, chcielibyśmy, aby był szybko procedowany i by ustawa jak najszybciej weszła w życie. Prezydent oczekiwałby, że nastąpi to w ciągu kilku miesięcy - zaznaczył Mucha.

Jak dodał, podkomisja powołana w ramach sejmowej Komisji Finansów Publicznych zwróciła się do Komisji Nadzoru Finansowego o wyliczenie skutków finansowych trzech projektów: prezydenckiego, Kukiz'15 i PO.

Podkreślił, że skutkiem ewentualnego wejścia w życie rozwiązań zawartych w prezydenckim projekcie będzie realne obniżenie raty kredytu.

Każdy, kto ma kredyt indeksowany, denominowany do walut obcych będzie miał niższą ratę z uwagi na to, że będzie ograniczenie poziomu spreadów, przeliczenie tego na poczet kapitału i to będzie skutkowało realnym obniżeniem zobowiązania - powiedział.