Trwa program pilotażowy, w wyniku którego w 130 urzędach pojawiły się terminale do obsługi płatności kartą oraz płatności mobilnych. Zgodnie z planem, wkrótce mają dołączyć następne. Terminale dostanie też policja

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad wprowadzeniem do urzędów płatności bezgotówkowych. Chodzi o to, aby klient dysponujący jedynie kartą nie musiał najpierw szukać bankomatu, a następnie czekać w kolejce do kasy. Będzie mógł płacić kartą płatniczą albo telefonem. Do niedawna taka możliwość była jedynie w 10 proc. urzędów.

Do końca marca trwa program pilotażowy, w ramach którego wybrane urzędy dostały terminale. Chodzi o administrację samorządową – a wiec urzędy marszałkowskie, miast i gmin – oraz rządową – czyli starostwa powiatowe i urzędy wojewódzkie.

Wyniki programu są obiecujące, gdyż nawet w małych ośrodkach odsetek płatności urzędowych sięga 30-40 proc. wszystkich wpłat. Dlatego resort rozwoju zamierza rozszerzyć program już na wszystkie placówki. Zgodnie z planem, ogólnokrajowa faza rozpocznie się od 1 kwietnia 2017 r. W tym przypadku również w grę wchodzą wymienione wyżej urzędy oraz jednostki policji. To oznacza, że wkrótce również mandaty będzie można zapłacić kartą. Jak wynika z planów resortu, terminale otrzymają te urzędy, które się zgłoszą samodzielnie.

Jednym z powodów, dla którego administracja publiczna tak długo opierała się płatnościom bezgotówkowym, były opłaty naliczane od wartości transakcji. Co do zasady bowiem administracja nie może przyjmować wpłat niższych niż ustalone przez decyzję administracyjną czy ustalenia władz samorządowych. Udało się z tego wybrnąć w taki sposób, że sama transakcja dokonana w urzędzie będzie bezpłatna, za to płatności będą regulowane przez rząd na podstawie wynegocjowanych stawek.

Nie tylko w urzędach zostaną wprowadzone płatności bezgotówkowe. Resort rozwoju chce także, aby powiększyła się sieć punktów handlowych i usługowych, w których można płacić. Temu ma służyć integracja kasy fiskalnej z terminalem płatniczym. Takie urządzenie stanie się podstawowym modelem kasy fiskalnej, używanym w Polsce, od 1 stycznia 2018 r.

