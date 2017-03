Rada Nadzorcza Totalizatora Sportowego wybrała Olgierda Cieślika na prezesa spółki - poinformował dziś szef rady nadzorczej Totalizatora Piotr Kwiecień. Nowy prezes funkcję obejmie od poniedziałku.

"Rada nadzorcza Totalizatora Sportowego na wczorajszym posiedzeniu wybrała pana Olgierda Cieślika na stanowisko prezesa spółki, które obejmie z dniem 20 marca" - poinformował Kwiecień.

W tym tygodniu Cieślik uzyskał pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, jako kandydat na prezesa Totalizatora Sportowego.

Rada nadzorcza Totalizatora od lutego prowadziła konkurs na prezesa firmy, kiedy z funkcji prezesa rezygnację złożył Łukasz Łazarewicz. Kierował spółką przez 10 miesięcy.

Zgodnie z ogłoszeniem rady nadzorczej, od kandydata na nowego prezesa wymagana była m.in. znajomość sektora gier hazardowych i zakładów wzajemnych.

1 kwietnia br. w życie wchodzi nowa ustawa hazardowa. Resort finansów zapewnia, że dzięki niej budżet państwa zyska ponad 15 mld zł w ciągu 10 lat.

Wiceminister finansów Wiesław Janczyk zapowiedział w czwartek dziennikarzom, że po 1 kwietnia wszystkie funkcjonujące poza kasynami automaty do gry staną się nielegalne. Totalizator Sportowy ma być jedynym uprawnionym właścicielem automatów. Jak podkreślał wiceminister finansów, ustawa przede wszystkim wprowadza zasadę, że prawo do oferowania gier na automatach (tzw. jednorękich bandytach) poza kasynami gry będzie objęte monopolem państwa, a realizatorem będzie Totalizator Sportowy SA. To również Totalizator będzie jako jedyny mógł oferować gry w internecie. "Tego do tej pory nie było" - mówił w czwartek Janczyk.

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, jest spółką Skarbu Państwa z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą od ponad 60 lat na rynku loteryjnym.(PAP)