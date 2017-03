Na rozpoczynającym się w piątek szczycie G20 w Baden-Baden zostaną poruszone kwestie dotyczące stanu gospodarki światowej, międzynarodowej architektury finansowej i systemu podatkowego, a także regulacji sektora finansowego, zarządzania globalnego i wsparcia dla Afryki. Po raz pierwszy w obradach weźmie udział szef resortu finansów z Polski. Wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiada, że Polska chce być aktywnym uczestnikiem tego szczytu, a tematy, które będą podejmowane w Baden-Baden są dla Polski niezwykle ważne.

Uczestnictwo wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego w G20 jest podsumowaniem działań rządu Prawa i Sprawiedliwości - ocenia premier Beata Szydło. To pierwsze tego typu zaproszenie dla ministra z Polski. Wicepremier Morawiecki został zaproszony na spotkanie ministrów finansów i szefów banków centralnych grupy G20 przez szefa resortu finansów Niemiec Wolfganga Schaeuble podczas spotkania ministrów finansów państw Trójkąta Weimarskiego w Paryżu.

Zaproszenie Polski na szczyt G20 świadczy o rosnącej sile naszej gospodarki i naszej pozycji międzynarodowej. Polska będzie miała okazję wnieść swój wkład w dyskusje dotyczące globalnych regulacji w zakresie systemu finansowego, w tym w kwestię walki z unikaniem płacenia podatków, która jest priorytetem także polskiego rządu. Będzie to również okazja do prezentacji rosnącego potencjału gospodarczego naszego kraju – zapowiada Mateusz Morawiecki. Polska będzie dążyła do tego, by kraje średniej wielkości, kraje mniejsze, które reprezentujemy, kraje mniejsze Europy Środkowo-Wschodniej, nie były omijane podatkowo – mówił Morawiecki w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia. Osiem lat temu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość kończyło poprzednie rządy, poziom podatku od firm wynosił 33 mld. Dzisiaj to jest 26-27 mld, czyli ok. 15 proc. mniej niż osiem lat temu, a w międzyczasie dochody i zyski firm urosły blisko dwa razy. Ten podatek powinien być co najmniej o 20 mld wyższy, a jest o 5 mld niższy - podkreślał Morawiecki w czasie rozmowy w PR1 Polskiego Radia przed wyjazdem na szczyt, wskazując, że jedną z przyczyn spadku wpływów z podatków od firm jest ich ucieczka do rajów podatkowych, a także umiejętne omijanie obowiązków podatkowych. Zdaniem wicepremiera międzynarodowe korporacje nauczyły się nie płacić podatku nigdzie, albo płacić go właśnie w rajach podatkowych, czego dowodem może być m.in. spór między Komisją Europejską a firmą Apple.

Jest taka bardzo wymowna statystyka, jaki kraj jest na trzecim miejscu wobec Unii Europejskiej z największą liczbą inwestycji przyjmowanych i inwestycji, gdzie Unia Europejska, jako suma wszystkich krajów, zainwestowała? Jest to kraj Bermudy. Nie jest to największe państwo świata i nie jest to również najbogatsze państwo - jest to po prostu raj podatkowy, do którego wiele firm niestety ucieka, tam się rejestruje po to, żeby płacić niższe podatki – wyjaśnia wicepremier.

Rozmowy na temat najważniejszych kwestii związanych z finansami i gospodarką światową odbywają się 17-18 marca w Baden-Baden, w ramach niemieckiego przewodnictwa w G20. Grupa G20 skupia 19 największych gospodarek świata i Unię Europejską. Stanowi forum dialogu nad kluczowymi wyzwaniami gospodarczymi. W styczniu br. wicepremier Mateusz Morawiecki był też gościem specjalnym konferencji przedstawicieli wysokiego szczebla ministerstw finansów i banków centralnych państw G20 w Wiesbaden, która dotyczyła cyfryzacji usług finansowych.

(mac, PAP)