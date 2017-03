Prezydent USA Donald Trump zaklinał się, że zabierze się za takich partnerów handlowych, jak Chiny, Meksyk i Niemcy. Teraz jego sekretarz skarbu, Steven Mnuchin, dostanie swoją pierwszą okazję, by stanąć z nimi twarzą w twarz w jednym pokoju, zauważa AP.

Spotkanie ministrów finansów najpotężniejszych gospodarek w Niemczech w tym tygodniu może być zdominowane przez rozmowy o tym, czy zobowiązać się jak podczas poprzednich spotkań do reguł wolnego handlu, czy pośrednio zaakceptować fakt, że niektóre kraje mogą znieść bariery, takie jak np. cła taryfowe, jak obiecał Trump.

Grupa 20 - 19 krajów najwięcej wartych w gospodarce światowej plus UE - omówią długoterminowe zakazy manipulacji walutą w celu uzyskania przewagi ekonomicznej. Osłabienie waluty może pomóc eksporterom danego kraju, ale również może skończyć się kłopotami ze zbyt wysokimi kosztami produkcji i konkurencyjnością jego partnerów handlowych.

Spotkanie w piątek i sobotę w południowej niemieckim kurorcie Baden-Baden pomoże ustawić ton dla handlu międzynarodowego i finansów i da Mnuchinowi szansę wyjaśnić, na czym polega stanowisko Stanów Zjednoczonych. Z uwagą będzie śledzone końcowe oświadczenie wydane wspólnie przez ministrów finansów w sobotę.

Zeszłoroczne spotkanie grupy 20 ministrów finansów w Chengdu, w Chinach, wydało oświadczenie sprzeciwiające się "wszelkich formom protekcjonizmu." Tym razem tak jednoznaczny język może być złagodzony, odwołując się do handlu, który jest "otwarty" i "sprawiedliwy", bez absolutnej opozycji wobec importowych ograniczeń z których mieliby korzystać pracownicy krajowi.

Trump wielokrotnie podkreślał, że USA potrzebuje ostrzejszego podejścia do handlu, które na pierwszy miejscu stawiałoby amerykańskich pracowników i przedsiębiorstwa. Wyciągnął USA z proponowanej umowy Trans-Pacific Partnership z Japonią i innymi krajami Pacific Rim,i rozpoczął proces renegocjacji Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu z Meksykiem i Kanadą, z których oba są członkami G20.

Dodatkowo, Wielka Brytania przygotowuje się do wycofania się z Unii Europejskiej i strefy wolnego handlu, która zezwalała na działalność transgraniczną bez podatków importowych i eksportowych i taryf, po tym, gdy wyborcy zdecydowali się opuścić UE w referendum w ubiegłym roku.

Jesteśmy zobowiązani do otwartego i uczciwego handlu", powiedział wysoki rangą urzędnik Skarbu USA w tym tygodniu, który spotkał się z dziennikarzami jedynie pod warunkiem zachowania anonimowości w celu omówienia stanowiska Stanów Zjednoczonych Ameryki przed rozmowami. "Oznacza to system handlu, który daje równe szanse dla naszych firm i naszych pracowników na całym świecie. Będziemy wspierać politykę, która prowadzi do takiej płaszczyzny."

Urzędnik nie chciał komentować tego, jaki język może się znaleźć w końcowej deklaracji ministrów finansów w tym tygodniu. Również nie chciał dyskutować, co się zmieni, jeśli Stany Zjednoczone będą dążyć do oświadczenia grupy G20 w sprawie polityki walutowej, ale powiedział, że Mnuchin będzie naciskał na partnerów by wywiązali się ze swoich zobowiązań do powstrzymania się od manipulacji walutowych.

Podczas kampanii Trump powiedział, że planuje nazwać Chiny manipulatorem kursu walutowego zaraz po objęciu urzędu. Ale od tego czasu, nie poruszał tego tematu.

Szefowa Rezerwy Federalnej Janet Yellen dołączy do Mnuchina w reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Innymi prominentnymi uczestnikami spotkania będą prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi, minister finansów Chin Xiao Jie, i minister finansów, gospodarz, Wolfgang Schaeuble z Niemiec. W przeddzień zebrania, Schaeuble dał jasno do zrozumienia, że Niemcy będą walczyć, aby utrzymać globalną gospodarkę otwartą, mówiąc, że "protekcjonizm i nacjonalizm nigdy nie są właściwymi odpowiedziami."

G20 omówi również sposoby wzmocnienia globalnej gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy. Inne kwestie obejmują międzynarodowe regulacje finansowe i wysiłki, aby rozprawić się z unikaniem opodatkowania i oszustw gospodarczych.

Szczyt odbywa się, kiedy gospodarka światowa jest w stosunkowo dobrej kondycji: Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje wzrost o 3,4 procent w tym roku i 3,6 procent w przyszłym roku, w porównaniu z 3,1 procent w ubiegłym.

Jednak wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii i USA podkreśliły niezadowolenie z handlu i globalizacji oraz poczucie, że wśród wielu korzyści z globalnej gospodarki - czyli z mniejszej liczby barier w handlu i biznesu - ludzie nie zyskują zbyt wiele. Przed szczytem szef MFW Christine Lagarde powiedziała, iż było jasne, że wysoko wykształceni pracownicy będą w większym stopniu korzystać z globalizacji i wezwała grupę G20, aby skupić się na "większych wysiłkach, aby wyposażyć gorzej wykwalifikowanych pracowników w narzędzia, których potrzebują, aby szukać i znaleźć lepiej płatne miejsca pracy. " Te mogą obejmować ukierunkowane szkolenie zawodowe i edukację.

Członkowie grupy G20 wytwarzają ponad 80 procent światowego PKB. Spotkanie ministrów finansów ma utorować drogę do szczytu przywódców narodowych w Hamburgu, w Niemczech, w dniach 7-8 lipca.

Wicepremier Mateusz Morawiecki został zaproszony spotkanie ministrów finansów i szefów banków centralnych grupy G20 do Baden-Baden przez szefa resortu finansów Niemiec Schaeuble.

Na podst. PAP