Ponad 1/4 potencjalnych emerytów z Dolnego Śląska nie wystąpiło o naliczenie kapitału początkowego, a dzięki temu emerytura może być wyższa nawet o 1.000 zł – informuje dolnośląski ZUS.

Z szacunków ZUS wynika, że nawet 300 tysięcy osób zyska uprawnienia emerytalne w ostatnim kwartale tego roku z tytułu obniżenia wieku emerytalnego. Wiele z nich do tej pory nie ma wyliczonego kapitału początkowego, od którego zależy wysokość emerytury. Aby wyliczyć kapitał początkowy, ZUS musi otrzymać dokumenty o wysokości zarobków i latach pracy u poszczególnych pracodawców sprzed 1999 r. Na tej podstawie zdecyduje, ile pieniędzy dopisze do konta emerytalnego. Wniosek można złożyć w każdej chwili i lepiej nie odkładać tego na ostatni moment.

Niestety nadal wiele tysięcy Polaków nie zawnioskowało o to żeby ZUS to zrobił. Na Dolnym Śląsku nie zrobiło tego 27,5 proc. potencjalnych emerytów w tym we Wrocławiu 25 proc., Legnicy 29,5 proc., Wałbrzychu 28 proc. W 2014 r. kapitał początkowy ustalono dla 8,1 mln osób, a jego przeciętna kwota wynosiła 84 tys. zł – poinformowała Iwona Kowalska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Dodaje, że ustalenie kapitału początkowego teraz, skróci czas załatwiania wniosku o ustalenie prawa do emerytury.

W związku ze zmianą ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, której przepisy od 1 października 2017 r. spowodują obniżenie wieku emerytalnego ZUS spodziewa się wzmożonego wpływu wniosków o emeryturę osób, które już ukończyły ten wiek, lub też osiągną go do końca 2017 r.

Spodziewamy się dużego zainteresowania i napływu wielu tysięcy wniosków wiec już dzisiaj zachęcam do uregulowania formalności związanych z kapitałem początkowym – mówi Iwona Kowalska.

Emerytura dla osób, które złożą wniosek korzystając z obniżenia wieku emerytalnego ustalona będzie według nowych, zreformowanych zasad, gdzie podstawą obliczenia wysokości comiesięcznej wypłaty jest m.in. kwota zwaloryzowanych składek emerytalnych i kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Jak dodaje, w grupie osób uprawnionych do emerytury znajdą się, zatem osoby, które nigdy nie miały ustalonego kapitału początkowego a wiec do wyliczenia wysokości świadczenia zabraknie jednego, ważnego składnika. Ponadto w grupie tych ubezpieczonych będą także osoby, które, co prawda miały już ustalony kapitał początkowy, jednak w związku ze zmianami przepisów w sposobie jego obliczenia, przeliczenie kapitału początkowego może spowodować korzystniejsze obliczenie jego wysokości.

Kapitał początkowy podlega ponownemu ustaleniu w razie nadesłania do ZUS dokumentów, które nie były wcześniej dostarczone, np. może to być nowy dowód umożliwiający zwiększenie stażu pracy, tj. okresów składkowych lub nieskładkowych, albo nowe dowody w sprawie wynagrodzenia.