Drugi miesiąc 2017 r. nie przyniósł już tak dobrych wyników produkcji sprzedanej przemysłu, produkcji budowlano-montażowej czy sprzedaży detalicznej jak styczeń, niemniej jednak i tak należy uznać je za nie najgorsze – komentuje dane gospodarcze GUS, Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Jak dodaje, luty miał mniejszą liczbę dni roboczych i handlowych niż styczeń, a także w stosunku do lutego roku poprzedniego, który był rokiem przestępnym.

W jej opinii Rada Polityki Pieniężnej, po zapoznaniu się z tymi danymi, nie zmieni obecnego nastawienia.

Opublikowane dziś dane nie będą zapewne obojętne dla RPP, ale też nie spowodują, że Rada zmieni w jakikolwiek sposób swoje obecne nastawienie w polityce pieniężnej. Istotne dla Rady będzie to czy w pierwszym kwartale br. gospodarka przyspieszyła i o ile, a po drugie co dziać się będzie dalej z inflacją. Choć w mojej ocenie tempo wzrostu gospodarczego będzie z kwartału na kwartał coraz szybsze, to inflacja przyspieszyć może jeszcze tylko nieznacznie (ponownie mocno staniała na świecie ropa naftowa), a to powstrzymywać będzie PP przed podwyżkami stóp procentowych. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem nadal pozostaje brak zmian stóp w tym roku i ich pierwsza podwyżka dopiero w 2018 r. - ocenia ekonomistka Banku Pocztowego.