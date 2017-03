Europejski Bank Inwestycyjny jest dla nas bardzo istotny z punktu widzenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - podkreślił wicepremier Mateusz Morawiecki. Dodał, że na ten temat rozmawiał z ministrem finansów Niemiec Wolfgangiem Schaeuble.

Wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki przebywa w piątek w niemieckim Baden-Baden na spotkaniu G20.

To, że jesteśmy tutaj zaproszeni do tych rozmów i jesteśmy w kontakcie z wieloma ministrami finansów, premierami, to jest bardzo ważny sygnał dla całego świata, że Polska liczy się, że jest stabilna i że nasz budżet jest w bardzo dobrym stanie" - zaznaczył na konferencji z dziennikarzami Morawiecki.