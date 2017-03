Warto być w Baden Baden na szczycie G20, bo trwające tu rozmowy mocno nas dotyczą. Dotyczą całej architektury finansowej świata, ale w szczególności ważnym tematem dla nas jest walka z unikaniem opodatkowania. To kwestia rozpoczęcia walki z rajami podatkowymi i nieuczciwym unikaniem płacenia podatków. Cieszy mnie, że bogate kraje zaczęły o tym mówić – mówił dziennikarzom podczas konferencji w Baden Baden wicepremier Mateusz Morawiecki.

Droga do rajów podatkowych jest wybrukowana niedoinwestowanymi drogami w normalnych państwach. W tej sprawie rozmawiamy o wymianie doświadczeń, ale i o wymianie danych, np. o tajemnicy bankowej, która przestaje być taką świętością jak dawniej, także w związku z walką z terroryzmem.

Wicepremier Morawiecki spotkał się na bilateralnej rozmowie z ministrem finansów Kanady oraz z ministrem finansów USA. Rozmawiał też z gospodarzem szczytu, ministrem Wolfgangiem Schaeuble, a także z prezes banku centralnego USA, Jannet Yellen oraz z ministrem gospodarki i finansów Argentyny, która przejmuje w przyszłym roku przewodnictwo w G20. Morawiecki poinformował też, że za dwa tygodnie spotka się w Stanach Zjednoczonych z szefową FED.

Pytany dwukrotnie o możliwość dołączenia Polski do G20 wicepremier Morawiecki odpowiadał, że obecność na tegorocznym spotkaniu ministrów finansów grupy jest najlepszym dowodem, że nasz głos, nasze zdanie się liczy.

Jednym z wiodących tematów szczytu G20 jest Afryka i poszukiwanie sposobów na rozwiązanie problemów migracyjnych. Ministrowie finansów i szefowie banków centralnych dwudziestki oraz jedenastu zaproszonych państw spoza G20, w tym polski wicepremier rozmawiali także o zagrożenia związanych z cyberterroryzmem, o potrzebach inwestycji w innowacyjne gospodarki.

Zapytany o ujawniony przez media szokujący list szefa wydawnictwa Ringier Axel Springer, w którym Mark Dekan przestrzega polskich dziennikarzy, że Polsce grozi miejsce na parkingu przy autostradzie europejskiej, wicepremier Morawiecki stwierdził, że to skandaliczne i karygodne wydarzenie.

Uważam, że jest to niedopuszczalne by szef wydawnictwa instruował i cenzurował swoich dziennikarzy. Gdzie tu jest wolność dziennikarska, wolność słowa? To pokazuje, że media zdominowane są nie tylko przez jedną narrację, nazwijmy to umownie „III RP”. Mam nadzieję, że tym razem dziennikarze solidarnie zareagują, bo coś tu jest bardzo głęboko nie tak – powiedział Morawiecki.