Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o obrocie gruntami spowodowała widoczny wzrost na rynku finansowania ziemi rolnej - wynika z raportu BZ WBK Leasing. Zainteresowanie rolników pożyczkami na finansowanie gruntów wzrosło w ostatnim kwartale 2016 r. o 38 proc. rok do roku.

Jak wynika z raportu, rośnie zainteresowanie rolników inwestycjami w grunty. Najwięcej pożyczek biorą rolnicy z województw dolnośląskiego, lubelskiego i wielkopolskiego.

Analiza Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej wskazuje, że optymizm rolników jest związany z poprawą koniunktury. W styczniu 2017 r. koniunktura w polskim rolnictwie poprawiła się i był to czwarty z rzędu kwartał tej poprawy.

Wartość wskaźnika wzrosła o 0,6 punktu, z poziomu -5,9 pkt. do -5,3 pkt. Jest to niespodzianką, bowiem dotąd w historii badania koniunktury rolnej nie zdarzyło się, by - z uwagi na zimowe osłabienie aktywności rolniczej - wartość wskaźnika zwiększyła się w pierwszym kwartale roku.

Jak wskazuje analiza przeprowadzona przez Instytut poprawa koniunktury jest przede wszystkim skutkiem przypływu optymizmu wśród rolników" - ocenia menedżer rynku rolnego w BZ WBK Leasing Michał Kamiński.

Jest przekonany, że "wskaźniki przyczynią się do stopniowego odbicia inwestycji wśród klientów sektora rolnego, a z pewnością pozytywnym i dodatkowym bodźcem w tym względzie będzie możliwość realizacji inwestycji dzięki uruchomieniu środków unijnych".

Na podst. PAP