120 start-upów z całej Polski, spośród ponad pół tysiąca ubiegających się, otrzymało w ostatnich trzech latach pomoc w ramach konkursu Poland Business Starter. "Z konkursu wywodzą się ciekawe, innowacyjne marki" - mówi twórca projektu Sebastian Kolisz. Zgłoszenia do IV edycji przyjmowane są do końca marca.

Autorzy konkursu Poland Business Starter organizują Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP), czyli praktyczne szkoły biznesu dla początkujących przedsiębiorców.

Konkurs składa się z czterech etapów. Benefity czerpią ci, którzy przejdą pierwszy z nich, czyli zainteresują organizatorów swoim pomysłem na biznes.

Do II etapu przechodzi 60 najciekawszych projektów, a ich pomysłodawcy otrzymują pakiet dwumiesięcznych szkoleń w Krakowie lub Wrocławiu. Spośród tych 60 projektów komisja konkursowa wybiera 20 pomysłów do III etapu, co oznacza, że trafiają one do struktur Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Inkubacja firmy w AIP trwa pół roku - w tym czasie specjaliści z AIP pomagają w rejestracji start-upu, wspierają administracyjnie i prawnie, organizują warsztaty. W ostatnim, IV etapie, sześć najlepiej rozwijających się firm otrzymuje symboliczne nagrody finansowe po 5-10 tys. zł oraz dalszą, kilkumiesięczną pomoc AIP.

"W Poland Business Starter nie chodzi o te symboliczne kwoty finansowe dla finalistów, ale przede wszystkim o to, jak merytorycznie młodzi przedsiębiorcy są przygotowywani do prowadzenia własnej działalności. Dzięki konkursowi mogą brać udział w szkoleniach prowadzonych przez wybitnych praktyków. Uczestnictwo w projekcie przygotowuje do dobrego startu w biznesie" - zapewnia Sebastian Kolisz, który jest także dyrektorem AIP.

Najczęściej do udziału w Poland Business Starter aplikują studenci, ale konkurs jest też otwarty dla osób niezwiązanych ze środowiskiem akademickim.

Zgodnie z wynikami wewnętrznych badań AIP, ponad połowa laureatów IV etapu konkursu nadal działa i odnosi sukcesy. Część start-upów, w tym beneficjentów II i III etapu, wciąż posiłkuje się dodatkową pracą na etacie.

"Z konkursu wywodzą się ciekawe, innowacyjne marki, często studenckie, których brand jest obecny w wielu mediach" - zwraca uwagę Kolisz. Wśród beneficjentów Poland Business Starter są m.in. firmy: Ness, Milowe, Pangzi Ceramics.

"Przed konkursem robiliśmy wszystko nieprofesjonalnie, w garażu. Dzięki Poland Business Starter nabraliśmy tempa. To, co chcieliśmy zrobić w dwa lata, zrealizowaliśmy w rok" - mówi PAP laureatka konkursu Ewelina Lekka, założycielka firmy meblarskiej Lekka Furniture.

Jej wspólnik Jakub Bawoł podkreśla, że dzięki Poland Business Starter firma, wcześniej regionalna, rozwinęła działalność w całej Polsce. Bardzo sobie ceni też to, że laureaci Poland Business Starter także po zakończeniu konkursu mogą liczyć na wsparcie AIP.

Łączny koszt nagród (warsztaty, pomoc merytoryczna i dla zakwalifikowanych do IV etapu nagrody finansowe) to 300 tys. zł. Projekt sponsoruje firma UBS.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości działają w 24 miastach. Obecnie wspomagają rozwój 2 tys. start-upów.

Inkubacja start-upu w AIP oznacza szereg udogodnień takich jak np. zwolnienie ze składek ZUS i podatku CIT. AIP pomaga firmom w obsłudze księgowej i prawnej, a także zapewnia dostęp do pomieszczeń biurowych w całej Polsce i tworzy dogodne warunki do poszerzania sieci kontaktów biznesowych.

Poland Business Starter to konkurs ogólnopolski, jednak głównymi organizatorami są AIP w Krakowie i Wrocławiu. Oznacza to, że zgłoszenia organizatorzy przyjmują od osób z całej Polski, beneficjenci konkursu mogą rozwijać działalność w dowolnym regionie kraju, jednak to w Krakowie i Wrocławiu zbierają się komisje konkursowe i odbywa większość szkoleń. Zainteresowani sami decydują, czy zgłoszenia do konkursu nadsyłają do Krakowa czy do Wrocławia (Kraków Business Starter lub Wrocław Business Starter). Organizatorzy projektu planują, aby w przyszłości centrami konkursowymi stały się także inne duże miasta.

PAP/ as/