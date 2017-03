Bezpłatny kurs bacowski oraz kurs na czeladnika juhasa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Wśród kandydatów są m.in. pracownicy biurowców z wielkich miast - powiedział Jacek Rog, który w poniedziałek zamknął listę rekrutacyjną

Inicjatorem kursu jest Komisja Rolnictwa Sejmiku Województwa Małopolskiego. A organizuje go Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego z Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach.

Oprócz ludzi związanych z owczarstwem mamy kandydatów, którzy chcą oderwać się od biurowca i komputera. Takich kandydatów na przykład z Warszawy, którzy chcą spróbować się w zawodzie juhasa, nie odrzucamy. Dajemy im szansę sprawdzenia się, a jeżeli choć kilku z nich zdecyduje się na pomoc bacom w sezonie wypasowym, to będzie to sukces, bo pasterstwo zyska większe zainteresowanie. Jeżeli ktoś ma pasję do wypasu owiec, to należy mu pomóc - - mówił Jacek Rog z Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach.