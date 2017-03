Utrzymanie standardu życia i rozwoju gospodarczego nie powinno zagrażać przyrodzie i bezpieczeństwu przyszłych pokoleń - przekonywali eksperci podczas konferencji poświęconej zrównoważonemu rozwojowi, którą zorganizowano w poniedziałek w Warszawie.

Międzynarodowa konferencja "Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland" odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju (zwana potocznie Komisją Brundtland, od nazwiska jej szefowej - Norweżki Gro Harlem Brundtland), 20 marca 1987 r. ogłosiła raport, w którym zdefiniowała zasady zrównoważonego rozwoju. Dokument podkreślał, że utrzymanie dobrobytu ludzkości zależne jest od równowagi między wzrostem gospodarczym, a dbałością o środowisko, człowieka i sprawiedliwość społeczną.

Według niego idea zrównoważonego rozwoju stanowi inspirację do działań na rzecz przetrwania obecnej generacji i przyszłych pokoleń, pozwala też stwierdzić, że pojęcie nie tylko przekazuje informację o zagrożeniu środowiska życia, lecz także mobilizuje do współdziałania ludzi ze względu na związane z nim wyzwania.

Relacja człowieka do właściwego mu środowiska życia zawsze uwarunkowana powinna być moralnością człowieka i zasobami jego wyposażenia technicznego" - podkreślił.

Jak zaznaczył, utrzymanie standardu życia obecnych pokoleń nie powinno kolidować z długotrwałym bezpieczeństwem przyrody i nie powinno zagrażać bezpieczeństwu przyszłych pokoleń.

Uczestniczący w konferencji wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski wskazał, że choć w Polsce w ciągu ostatnich 27 lat nastąpiła poprawa stanu przyrody, wciąż istnieją zagrożenia, takie jak np. smog, czy wycinka drzew.

Nie żyjemy w takim środowisku, w jakim byśmy chcieli i jakie chcielibyśmy zostawić swoim dzieciom - mówił.

To nie jest tak, że tylko jedna instytucja odpowiada za jakość środowiska, co pokazała chociażby ostatnio zmiana ustawy o ochronie przyrody. Co z tego, że będziemy dbali o Ziemię, będziemy dbali o jej poprawę, gdy nastąpi zmiana w przepisie, która odblokuje jeden mechanizm, który społecznie okazuje się przyzwolony. Automatycznie ten element zrównoważonego rozwoju u nas się wyłącza i ścinamy te drzewa - zauważył.