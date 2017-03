Ok. 450 mln zł z budżetu państwa trafi na modernizację dróg krajowych w Podlaskiem i Warmińsko-Mazurskiem. Prace zaplanowano na drogach krajowych nr 65, 66 i 63 - poinformował wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit w Knyszynie (Podlaskie)

Ok. 100 mln zł z tej kwoty to pieniądze na inwestycje na kilku podlaskich drogach krajowych, ok. 350 mln w Warmińsko-Mazurskiem na drodze 65 od Ełku do przejścia granicznego w Gołdapi. Większość tych inwestycji rozpocznie się w 2018 r. Niektóre będą realizowane do 2020 r.

Na wspólnej konferencji prasowej z ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem, wicewojewodą podlaskim Janem Zabielskim oraz parlamentarzystami PiS (posłem Kazimierzem Gwiazdowskim i senatorem Janem Dobrzyńskim), Jerzy Szmit podpisał decyzje - tzw. skierowania do realizacji dotyczące inwestycji w Podlaskiem. Oznacza to początek przygotowań do tych inwestycji.

W ciągu dnia podobne konferencje odbywają się i odbywać się będą do popołudnia w Grajewie, Kolnie i Ełku (Warmińsko-Mazurskie). W Ełku będą podpisane dokumenty dotyczące dróg z tamtego regionu.

Jerzy Szmit poinformował, że w Podlaskiem zmodernizowane będą odcinki na drodze krajowej nr 65: przejście przez Downary Plac, Knyszyn-Dobrzyniewo Cegielnia, Osowiec Twierdza - Downary Plac na odcinku Rybaki-Mońki i Mońki-Knyszyn. W Podlaskiem na drodze 65 będzie również modernizowany odcinek od Grajewa do granicy z województwem warmińsko-mazurskim.

Droga krajowa 66 będzie modernizowana na odcinku od Kleszczel do granicy z Białorusią w Połowcach oraz w innej części regionu - na tej samej drodze krajowej będzie budowane tzw. obejście Szepietowa.

Przewidziana jest również jedna inwestycja na drodze krajowej 63 na ponad czterokilometrowym odcinku: Grochy-Pogorzele-Przeździecko-Mroczki. Dodatkowo - za 35 mln zł - w ramach już rozstrzygniętego przetargu na drodze 63 będzie budowane tzw. przejście przez Kolno. Ta inwestycja była przygotowana już wcześniej.

W województwie warmińsko-mazurskim będą prowadzone prace na drodze 65 z Ełku do przejścia granicznego z Rosją w Gołdapi. Ta droga jest już częściowo gotowa. "Dokończmy tę modernizację tak, aby cały przebieg drogi 65 był w standardzie 11,5 tony" - podkreślił Jerzy Szmit. Dodał, że wartość tej inwestycji to ok. 350 mln zł. Z materiałów ministerstwa wynika, że chodzi o odcinki: od przejścia granicznego do obwodnicy Gołdapi, Kowale Oleckie - początek obwodnicy Olecka, Olecko-Gąski oraz Gąski-Ełk.

Szmit wyjaśnił, że taki standard drogi jest dostosowaniem jej do wymogów technicznych stawianych także przez UE, co ma sprawić, że ciężarówki nie będą niszczyć dróg. Minister podkreślił, że głównym celem tych inwestycji jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu północno-wschodniej Polski, sprawianie by było ono "jak najmniej aktualne".

PAP, MS