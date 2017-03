Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia 2017 r. wzrosło o 1.395,0 mln zł czyli o 0,2 proc. wobec grudnia 2016 r. i wyniosło 930.056,2 mln zł – poinformowało Ministerstwo Finansów. **

Udział długu zagranicznego w długu ogółem w styczniu 2017 r. wyniósł 33,6 proc., co oznacza, że zmniejszył się o 0,8 pkt proc. w stosunku do grudnia 2016 r. W styczniu 2017 r. udział inwestorów zagranicznych w długu Skarbu Państwa zmniejszył się w stosunku do grudnia 2016 r. o 0,7 proc. i wyniósł 52,7 proc.

Wzrost zadłużenia w styczniu 2017 r. był głównie wypadkową:

• ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-15,9 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-6,7 mld zł);

• wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+23,2 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych;

• umocnienia złotego (-7,1 mld zł) – o 2,1 proc. wobec EUR, 3,2 proc. wobec USD, 1,3 proc. wobec CHF, 0,7 proc. wobec JPY i o 2,4 proc. wobec CNY.