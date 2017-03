Polska jest tygrysem ekonomicznym w Unii Europejskiej; rząd prowadzi politykę skuteczną, która przynosi wymierne efekty - podkreślił w poniedziałek rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Bochenek poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej, że w okresie styczeń-luty 2017 r. dochody z VAT były wyższe o 9,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

To efekt bardzo skutecznej polityki, którą prowadzi rząd Beaty Szydło, pakietu paliwowego, jednolitego pliku kontrolnego, czy wielu innych działań, które podejmujemy po to, aby polska gospodarka rzeczywiście się rozruszała, byśmy rzeczywiście byli liderami w kwestiach gospodarczych w całej Unii Europejskiej - powiedział rzecznik rządu.

Jak zaznaczył, dzięki skutecznej polityce rządu, "Polska rzeczywiście jest takim tygrysem ekonomicznym w Unii Europejskiej".

Polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości jest polityką skuteczną i przynoszącą konkretne, wymierne efekty - dodał Bochenek. Mamy jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych, produkcja w przemyśle wzrosła o kilka procent, eksport wzrósł o ponad 20 procent, biorąc pod uwagę poprzednie lata. Efekty są, (mamy) najniższe bezrobocie - przekonywał Bochenek.

Jak ocenił, działania rządu są jednoznacznie i w sposób wymierny odczuwalne przez polskich podatników.

Po lutym tego roku budżet miał prawie 0,9 mld zł nadwyżki - podał w poniedziałek resort finansów. W okresie styczeń - luty br. dochody z VAT wzrosły o ponad 40 proc., ale MF podkreśla, że pełny obraz poprawy ściągalności będzie widoczny dopiero po kilku miesiącach.

W komunikacie o szacunkowym wykonaniu budżetu do końca lutego 2017 r. napisano, że dochody wyniosły 60 mld 941,6 mln zł (co stanowi 18,7 proc. zaplanowanych na ten rok dochodów w wysokości 325 mld 428 mln zł), a wydatki 60 mld 86,5 mln zł (czyli 15,6 proc. z zaplanowanych 384 mld 773,5 mln zł), co oznacza nadwyżkę w wysokości 855,1 mln zł (wobec dopuszczonego na 2017 r. deficytu w wysokości 59 mld 345,5 mln zł).

Wyjaśniono, że w okresie styczeń-luty 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 4,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 25,6 proc. rdr (wyniosły 57 mld 875,3 mln zł, co stanowi 19,2 proc. tegorocznego planu), w tym dochody z VAT były wyższe o 40,1 proc. rdr (tj. ok. 9,6 mld zł).

Na podst. PAP