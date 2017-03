Równolegle z inwestycją i budową Centralnego Portu Lotniczego powinien powstać Centralny Dworzec Kolejowy - uważa wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Gowin w poniedziałek uczestniczył w konferencji "Nowoczesna infrastruktura szansą na rozwój północnego Mazowsza" w Zakroczymiu (Mazowieckie). Mówił tam m.in. o tym, że budowa Centralnego Portu Lotniczego nie przekreśla szans rozwojowych lotniska w Modlinie. Należy tylko - jak mówił - zastanowić się, jak włączyć Modlin w "to wielkie przedsięwzięcie cywilizacyjne, jakim jest Centralny Port Lotniczy".

Wspomniał też, że obok Centralnego Portu Lotniczego powinien powstać Centralny Dworzec Kolejowy. Dopytywany następnie przez PAP, "czy z Centralnym Portem Lotniczym powinien powstać równolegle Centralny Dworzec Kolejowy", odpowiedział: "Oczywiście, że tak".

Wicepremier powiedział też, że należy rozważyć możliwość powiązania Centralnego Portu Lotniczego i Centralnego Dworca Kolejowego z Nowym Jedwabnym Szlakiem, dzięki czemu można by stworzyć hub komunikacyjny między Europą Zachodnią a Chinami.

Widać wyraźnie, że dla rządu chińskiego, a prezydent Chin artykułował to wprost podczas wizyty w Polsce w czerwcu ubiegłego roku, my mamy być takim miejscem, w którym Nowy Jedwabny Szlak ma się kończyć, ale pytanie, co dalej. Pytanie mówiąc krótko jest takie, czy partnerem dla strony chińskiej stanie się na przykład Berlin, z tym nowym budowanym od 20 lat lotniskiem, czy też tym partnerem może być Polska - powiedział Gowin.

To będzie wymagało wtedy połączenia inwestycji lotniczych z inwestycjami kolejowymi - wyjaśnił.