W Polsce jest nadmierny monopol medialny, zwłaszcza na rynku prasowym; mamy niepokojące zjawisko, że wśród właścicieli dominuje kapitał zagraniczny, a w konkretnym segmencie mediów, kapitał z Niemiec - powiedział we wtorek wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Sellin poinformował we wtorek w Programie I Polskiego Radia, że w ministerstwie kultury i dziedzictwa narodowego przygotowywany jest projekt ustawy o dekoncentracji mediów.

Jak tłumaczył, w Polsce mamy sytuację "niezbyt normalną", że jest nadmierny monopol medialny, zwłaszcza na rynku prasowym. Jak dodał, mamy też niepokojące zjawisko, że wśród właścicieli mediów dominuje kapitał zagraniczny, a w konkretnym segmencie mediów, kapitał zagraniczny z konkretnego kraju - z Niemiec.

"Nasze analizy pokazują, że w żadnym dużym kraju UE, a z takimi krajami Polska powinna się porównywać, takie zjawisko (dominacja kapitału zagranicznego) nie występuje" - podkreślił wiceminister kultury.

Sellin powiedział, że resort kultury ze szczególnym zainteresowaniem analizuje rozwiązania prawne, dotyczące mediów, we Francji i Niemczech. "Pewnie w jakiejś mierze będziemy się na nich wzorować, potrzebujemy jeszcze trochę czasu do dokończenia tych analiz i napisania po prostu tej ustawy" - podkreślił.

"Oczekujemy takiej sytuacji, że biznes prywatny będzie się sprzedawał biznesowi prywatnemu, chociaż oczywiście spółki skarbu państwa, jeżeli będą miały w swoim portfolio, jakieś zainteresowanie tym obszarem (mediów), to też nie można im tego prawa ograniczać" - powiedział wiceminister.

Sellin zapewnił, że nie są prawdziwe doniesienia medialne, że PiS chce "odbić" gazety lokalne i regionalne, po to, żeby wygrać wybory samorządowe. "PiS nie ma żadnej firmy, która zajmuje się wydawaniem prasy, więc to są strachy na lachy. Chodzi o doprowadzenie do takiej sytuacji, w której polski kapitał będzie dominował na tym rynku, tak jak (kapitał) niemiecki dominuje na rynku niemieckim, a francuski na francuskim" - podkreślił.

Sellin odniósł się też do informacji podanych w czwartek przez "Wiadomości" TVP, że szefostwo koncernu medialnego Ringier Axel Springer oczekuje od swoich dziennikarzy publikowania krytycznych ocen braku poparcia polskiego rządu dla Donalda Tuska w wyborze na szefa Rady Europejskiej. "Ta patologia, w której się znaleźliśmy, wymaga naprawy" - ocenił wiceminister. Jego zdaniem, kapitał ma narodowość, ale ma też poglądy.

Rzecznik rządu Rafał Bochenek powiedział w poniedziałek, że w tym momencie nie ma jeszcze projektu ustawy o dekoncentracji rynku mediów. Jak tłumaczył, na razie trwają analizy i rozmowy w ministerstwie kultury.

Nad projektem zmiany przepisów dotyczących dekoncentracji rynku mediów pracuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W lutym Sellin zapowiadał, że repolonizacja mediów będzie dotyczyć prasy - jak tłumaczył - ze względu na to, że 80-90 proc. lokalnych gazet jest w rękach kapitału zagranicznego.

Dodał, że zmiany mają polegać na wykupie udziałów w danych mass mediach. W sobotę Sellin zadeklarował, że resort kultury do wakacji powinien przedstawić projekt ustawy, który będzie regulował polski rynek medialny i określał m.in. poziom udziałów, jaki zagraniczne koncerny będą mogły mieć w polskich mediach.

PAP/ as/