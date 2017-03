Po wynalezieniu samochodu parlament brytyjski wymyślił przepis, że przed każdym samochodem musi iść człowiek z latarnią i trąbką. Miało to być zabezpieczenia, aby wynalazek „diabła” nie spowodował jakichś zniszczeń.

Dzisiaj ponownie przechodzimy niesamowitą rewolucję samochodową – samochody autonomiczne. Nasz umysł jest nastawiony na samochód o którym marzyliśmy – normalny i tradycyjny – elektryczne auta są już dla nas rewolucją. Jak powinniśmy odbierać samochody autonomiczne?

– Samochody autonomiczne są kwestią przemodelowania naszego sposobu myślenia – powiedział Włodzimierz Zientarski, prezes stowarzyszenia Kierowca.pl, dziennikarz motoryzacyjny – Technologia stwarza propozycję, a my musimy nauczyć się nowej motoryzacyjnej filozofii. Nie będzie to łatwy proces, ale nie jest on nieunikniony. Jest to kierunek, który w przyszłości będzie obowiązkowy. Ludzie w starszym oraz średnim wieku powinni zrozumieć, że zaczyna się coś nowego. Powinniśmy spróbować to zaakceptować i pokochać – dodał Zientarski.

eNewsroom.pl/ as/