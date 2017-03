Polacy poświęcają średnio 4 godziny dziennie na oglądanie treści wideo w telewizji i internecie. Coraz większa oferta wymusi zmiany na rynku mediów - wynika z przedstawionego we wtorek raportu firmy doradczej PwC.

Według autorów badania pt. "Wideo: więcej, szybciej, lepiej. Jak cyfrowa rewolucja zmienia rynek treści wideo" 62 proc. respondentów twierdzi, że korzysta z urządzeń mobilnych, 45 proc. ogląda programy telewizyjne na żywo, lub te, które emitowane są po raz pierwszy. Natomiast 36 proc. badanych śledzi ulubione seriale całymi sezonami, pod warunkiem, że są one dostępne w internecie.

Znaczący wzrost oglądalności w ciągu ostatniego roku zanotowały krótkie formy wideo (do 10 minut), szczególną popularnością cieszące się wśród millenialsów (osoby w wieku 18-35 lat - PAP), natomiast znaczący spadek odnotowały filmy pełnometrażowe - czytamy w raporcie.

Jeszcze kilka lat temu treści wideo kojarzyły się głównie ze stacjami telewizyjnymi i studiami filmowymi. Obecnie - jak wskazują eksperci PwC - głównie w wyniku cyfrowej transformacji, rynek ten jest znacznie szerszy. Obok tradycyjnych graczy znaczącą rolę odgrywają dziś podmioty niekojarzone dotychczas z branżą mediów i rozrywki, a odbiorcy poszukują filmów na niemal wszystkie tematy, bez względu na to czy interesują ich treści newsowe, sportowe czy poradnikowe.

O tym, jak bardzo transformacja cyfrowa wpływa na rynek mediów i rozrywki świadczy chociażby fakt, że na świecie już w 2016 roku wydatki na reklamę internetową zrównały się z wydatkami na reklamę telewizyjną. W Polsce, według naszych prognoz, nastąpi to w 2020 r. Co to oznacza dla firm? Przede wszystkim przedefiniowanie swoich modeli biznesowych - ocenił prezes PwC Polska Adam Krasoń.

Według partnera w PwC Pawła Wesołowskiego, Polacy mają problem z właściwą selekcją treści.

43 proc. respondentów naszego badania uważa, że istnieje zbyt wiele kanałów telewizyjnych w stosunku do czasu jakim rozporządzają, a niewiele mniejsza grupa jest przekonana, że ilość treści telewizyjnych jest wręcz przytłaczająca. Z tego powodu znaczenia nabiera mechanizm rekomendacji treści - zauważył Wesołowski.

Według autorów, badania 3 na 4 respondentów przyznaje, że chciałoby samodzielnie wybierać kanały do pakietu, z którego korzystają. Zaś prawie 6 na 10 badanych pragnęłoby, aby pakiet telewizji umożliwiał im dostęp do konkretnych programów zamiast całych kanałów.

Jak wskazano w raporcie ok. 38 proc. ankietowanych deklaruje, że co miesiąc wydaje na płatne treści wideo (telewizja i/lub Internet) do 50 zł, a ponad 40 proc. respondentów płaci 51 zł i więcej. Natomiast 22 proc. ankietowanych mówi, że nie płaci wcale. Są dwa powody - jak wyjaśnili specjaliści z PwC. Po pierwsze, duża część osób w wieku od 18 do 24 lat choć deklaruje, że korzysta z pakietów kanałów telewizji satelitarnej lub kablowej nie płaci za nie, bo czynią to ich rodzice. Po drugie, istnieje też grupa widzów oglądających tylko bezpłatną, naziemną telewizję cyfrową.

Jak podsumował dyrektor w zespole ds. transformacji cyfrowej w PwC Michał Kreczmar, w ciągu najbliższych 5 lat rynek wideo ulegnie większym zmianom niż przez ostatnich kilkadziesiąt.

Rozwój technologii cyfrowych zmienia bowiem strukturę tej branży, forsując zarówno nowe sposoby produkcji i dystrybucji, ale też monetyzacji treści. W efekcie konsumenci z roku na rok mają o wiele więcej treści do wyboru, dostępnych w dowolnym czasie i zestawie oraz - co bardzo ważne szczególnie w przypadku najmłodszych pokoleń - za pomocą dowolnego urządzenia. Użytkownicy wybierają te marki i platformy, które zapewniają im jakościowo najlepszą ofertę, dbając przy tym o jej indywidualizację i wygodę korzystania - ocenił.

PwC przeprowadziło badanie na grupie 1000 osób. Próba losowo-kwotowa została zbudowana w sposób reprezentatywny dla ogółu populacji korzystającej z internetu w Polsce. Badanie zostało zrealizowane metodą wspomaganych komputerowo wywiadów w grudniu 2016 r.

Na podst. PAP