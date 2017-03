Grupa Tauron przeznaczy 250 mln zł na rozwój sieci ciepłowniczych i przyłączanie do nich nowych odbiorców - zadeklarował we wtorek prezes grupy Filip Grzegorczyk. Upowszechnienie tzw. ciepła sieciowego na być jednym ze sposobów na poprawę jakości powietrza.

We wtorek na katowickim rynku, Tauron, we współpracy ze strażą pożarną, środowiskiem kominiarzy oraz samorządem Katowic, zainaugurował program edukacyjno-ekologiczny "Oddychaj powietrzem", ukierunkowany na walkę ze smogiem oraz promujący m.in. ekologiczne i bezpieczne sposoby ogrzewania.

To nie jest akcja eventowa, to jest cały program +Oddychaj powietrzem+, w który jako Tauron chcemy zaangażować się w aglomeracji śląskiej. Chcemy przekonywać do ciepła systemowego - 250 mln zł chcemy przeznaczyć na ciepło systemowe po to, byśmy mogli oddychać lepszym powietrzem – mówił Grzegorczyk.

Prezes ocenił, że współczesne technologie produkcji prądu i ciepła z węgla są ekologiczne i dostosowane do wymogów środowiskowych.

Ciepło podawane w ramach systemów ciepłowniczych podlega bardzo rygorystycznym przepisom środowiskowym - dlatego ma to charakter ekologiczny – powiedział prezes, przekonując, iż rozwój sieci ciepłowniczej to skuteczna metoda walki z zanieczyszczeniem powietrza.

Eksperci wskazują, że przyczyną smogu w Polsce jest w 80 proc. tzw. niska emisja, czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Sytuację pogarsza spalanie złej jakości węgla w urządzeniach niespełniających żadnych norm emisji spalin. Według przedstawicieli grupy Tauron, sposobem na wyeliminowanie problemu smogu jest zmiana ogrzewania na ekologiczne.

Chodzi przede wszystkim o to, żeby ludzie mieli świadomość, że mogą być ogrzewani taniej i lepiej, a także bezpiecznie dla siebie. To jest nasz cel - powiedział Grzegorczyk, przybliżając cele rozpoczętej we wtorek kampanii.

Częścią akcji ma być m.in. portal internetowy o problematyce antysmogowej oraz cykliczne wydarzenia organizowane w różnych miastach - na początku kwietnia kampania zawita do Krakowa. Przewidziano m.in. gry i zabawy edukacyjne, pogadanki na temat przyczyn powstawania i możliwości walki ze smogiem, a także np. bezpłatne badania spirometryczne. W ramach kampanii strażacy i kominiarze rozdają również czujniki tlenku węgla.

W grudniu ubiegłego roku, należąca do grupy Tauron, spółka Tauron Ciepło złożyła wnioski o unijne dofinansowanie swojego Programu Likwidacji Niskiej Emisji w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Łącznie w ramach tego programu spółka planuje przyłączyć ponad 180 megawatów mocy cieplnej do 2022 r. Eksperci wyliczyli, że w perspektywie oznacza to roczną redukcję emisji dwutlenku węgla o ok. 52 tys. ton oraz emisję pyłów mniejszą o ok. 250 ton.

Na podst. PAP