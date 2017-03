Na początku był "Minecraft" - właściwie to na początku były klocki Lego do których kultowa gra Markusa "Notcha" Perssona się odwoływała w konstrukcji. Teraz więc Lego oficjalnie chce rzucić wyzwanie gigantowi z Microsoftu. Nie do końca skutecznie - "Minecrafta" nie pokona, ale też stara się opanować odmienną niszę.

Czym jest "Lego Worlds"? Mniej więcej tym samym, w założeniach, co "Minecraft" to znaczy - grą w której wrzuceni jesteśmy do generowanego losowo (no dobrze - proceduralnie, to jednak nie to samo) świata a dalej możemy robić już to co podpowie nam wyobraźnia. Przede wszystkim - budować!

"Minecraft" rozwiązywał to oferując kilkadziesiąt prostych reguł zarządzających dostępnymi w grze surowcami, z których to kombinacji mogliśmy wytwarzać istne cuda. Gra Lego z jednej strony sprawę upraszcza z drugiej - komplikuje.

Celem gry jest zwiedzanie świata i budowa. Budowa czego? A czego tylko chcemy! Możemy budować domy i pojazdy, zakładać sklepy lub przeżywać wielką przygodę. Sam podczas rozgrywki natrafiłem z jednej strony na futurystyczne miasto rodem z rodziny zestawów Lego City, z drugiej - po stworzeniu samolotu poleciałem na wyspę piratów. A gdy do gry zasiadł młodszy zawodnik stało się jeszcze ciekawiej, bowiem konstrukcje tworzone przez dzieci nie znają ograniczeń takich jak reguły inżynierii i fizyki a jedyną granicą jest wyobraźnia.

Siłą tej gry jest właśnie mechanika budowania. Możemy gromadzić w swoistej bazie danych konstrukcje, które widzimy w świecie gry, kopiować je lub wymyślać własne, ewentualnie łączyć tego typu elementy w jeszcze większe całości. Podróżujemy też po świecie w poszukiwaniu złotych klocków, które dają nam nowe moce i nowe możliwości, pojawiają się też zabawne walki z przeciwnikami. Walki w których wykorzystujemy śmieszną broń, którą sami tworzymy bądź znajdujemy.

Zdecydowanie jest to najbardziej premiująca wyobraźnię i zacięcie do budowania, kreatywność gra ostatnich miesięcy. Co więcej - poza krótkim poradnikiem nie trzyma gracza za rękę a sam system budowy, choć nie jest intuicyjny i na pewno powinien być poddany poprawkom, to jednak nie jest aż tak skomplikowany. Również graficznie tytuł pokazuje, że gra o klockach Lego może być ładna, podobnie muzyka - niczym się nie wyróżnia ale uprzyjemnia rozgrywkę.

Czy "Lego Worlds" zdetronizuje "Minecrafta"? Nie, choć zapewne takie było założenie twórców. Może natomiast zachęcić do siebie nowych graczy - chodzi mi o dzieci reprezentujące grupy wiekowe niższe, niż oznaczone na okładce 7 lat. Mam bowiem wrażenie (potwierdzone po posadzeniu do gry pomocnika w postaci małego recenzenta), że gra szybko zachęca do siebie małe dzieci. Dobrze, żeby zasiadły one do gry tak przyjemnej jak "Lego Worlds" zamiast kolejnego tytułu pełnego przemocy.

A przyznam po sobie, że i dorośli mogą mieć masę satysfakcji z życia i tworzenia konstrukcji i budowli w światach Lego.

(Warto dodać, że gra na PC nie posiada edycji fizycznej a jedynie kod aktywacyjny - sam proces uzyskania kodu już zmusza do kreatywności i myślenia bowiem poznajemy go dopiero po rozwiązaniu dodanej do gry nieskomplikowanej ale przyjemnej zagadki)

Lego Worlds

producent: Traeveller's Tales

wydawca: Warner Bros Interactive Entertainment

wydawca PL: Cenega

Wymagania sprzętowe

Minimalne:

Intel Core 2 Duo 2 GHz, 2 GB RAM, karta grafiki 512 MB GeForce 8800 GT lub lepsza, 10 GB HDD, Windows XP(SP3)

Rekomendowane:

Quad Core 2.6 GHz, 4 GB RAM, karta grafiki 1.5 GB GeForce GTX 480/1 GB Radeon HD 5850 lub lepsza, 10 GB HDD, Windows XP(SP3)/7