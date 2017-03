Jeszcze w pierwszej połowie 2017 roku Polska Agencja Inwestycji i Handlu otworzy nowe zagraniczne biura handlowe w San Francisco, Meksyku, Toronto, Londynie, Mediolanie, Frankfurcie i Budapeszcie - poinformowała we wtorek Agnieszka Schutte z PAIH.

Przypomniała też, że placówki Agencji działają już w Szanghaju (ChRL), Singapurze oraz Nairobi (Kenia).

Schutte, ekspertka PAIH odpowiedzialna za otwarcie biura w Teheranie, brała udział w konferencji dotyczącej polsko-irańskiej współpracy gospodarczej.

Jak wskazała, 30 marca wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński otworzy biuro PAIH w San Francisco, wkrótce uruchomiona zostanie też placówka w stolicy Meksyku.

Natomiast biura w Teheranie (Iran) i Ho Szi Min (Wietnam) są obecnie rejestrowane.

Schutte poinformowała, że szefem placówki w Teheranie jest Jarosław Kaczyński – doświadczony specjalista ds. irańskich, który wcześniej prowadził firmy w regionie - w Afganistanie i Dubaju. Włada biegle językiem perskim, ma też kompetencje w handlu zagranicznym i umiejętności menedżerskie - podkreśliła.

Kaczyński, który również brał udział w konferencji, poinformował, że obecnie największy problem w kontaktach gospodarczych z Iranem stanowią transfery finansowe. Jak powiedział, obsługuje je zaledwie kilka banków zagranicznych, do tego procedura przesłania pieniędzy z i do Iranu zajmuje często ponad tydzień.

Schutte poinformowała także, że biura handlowe, w ramach oferowanych dla polskich firm usług, będą zdobywały wiedzę, opracowywały strategię oraz model finansowania obsługiwanych rynków. Przygotują też dedykowaną dla przedsiębiorstw ofertę, a następnie pomogą ją wdrożyć na miejscu.

Wyjaśniła, na czym będzie polegała współpraca z firmami ubiegającymi się o pomoc.

Firma skontaktuje się z PFR-em (Polskim Funduszem Rozwoju-PAP), np. bezpośrednio, za pomocą infolinii. Po przedstawieniu zapotrzebowania, otrzyma dedykowanego projekt-menedżera. I zgodnie z zapotrzebowaniem firma albo będzie przekazywana do PARP, do KUKE, do BGK, do TFI-BGK lub do PAIH. Bardzo często jest to oferta łączona, bo firma jest zainteresowana np. i Iranem, i finansowaniem rozpoczęcia tam swojej działalności" - tłumaczyła Schutte.