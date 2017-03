PGNiG sprzedało ponad tysiąc cystern z gazem LNG - poinformowała spółka we wtorek. Dzięki takim cysternom, z błękitnego paliwa można korzystać nawet w miejscach, gdzie nie ma sieci gazowniczej.

Jak poinformował wiceprezes ds. handlowych PGNiG Maciej Woźniak, tysięczna cysterna dla klienta PGNiG została załadowana w poniedziałek.

Dostępność gazu w formie skroplonej w terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu otworzyła możliwość rozwoju tego rynku nie tylko w Polsce, ale i w całym regionie - powiedział.

LNG transportowane jest w Polsce i za granicę cysternami o pojemności około 18 ton. Z pojazdów skroplony gaz trafia bezpośrednio do stacji regazyfikacyjnych.

Takie stacje zasilają lokalne, "wyspowe" sieci dystrybucji gazu, które nie są podłączone do ogólnokrajowej sieci dystrybucyjnej. Duża część dostaw trafia także bezpośrednio do przedsiębiorstw wykorzystujących LNG, jako paliwo zasilające instalacje przemysłowe. Ze względu na to, że płynny gaz wykorzystywany jest coraz powszechniej, jako paliwo żeglugowe, wśród odbiorców LNG są także firmy zajmujące się tzw. bunkrowaniem statków, czyli ich tankowaniem.

Oceniamy, że tzw. branża +małego LNG+ ma duże perspektywy wzrostu. To paliwo ekonomiczne i przyjazne środowisku, w przyszłości mogące znaleźć szersze zastosowanie także w transporcie kołowym" - wyjaśnił Maciej Woźniak.

Jak dodał, w niespełna rok od uruchomienia działalności w tym segmencie, z miesiąca na miesiąc następuje stały, dynamiczny wzrost wolumenu sprzedaży.

"Nasze obserwacje potwierdzają też doniesienia z innych miejsc w Europie i na świecie. Wzrost zainteresowania małym LNG, to dzisiaj zjawisko powszechne" - dodał.

Teraz terminal w Świnoujściu zapewnia możliwość załadunku na cysterny kołowe około 95 tys. ton LNG rocznie. To tyle, ile znajduje się na jednym statku zawijającym do terminalu w ramach realizacji długoterminowej umowy z firmą Qatargas.

PGNiG SA działa na rynku LNG już od ponad 20 lat. Pierwsze dostawy były realizowane jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. Wówczas spółka rozpoczęła sprzedaż LNG produkowanego przez należącą do PGNiG odazotownię w Odolanowie. Możliwość odbioru surowca na cysterny w świnoujskim terminalu zapewniła jednak warunki niezbędne dla dalszego rozwoju rynku - odpowiednio dużą skalę dostaw oraz ciągłość ich realizacji.

Na podst. PAP