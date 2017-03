Samochód osiąga maksymalną prędkość 135 km/h, a moc silnika to 45 KM. Pełna baterie litowo-jonowe o pojemności 14 kWh powinny wystarczyć na przejechanie ok. 150 km. Ponowne naładowanie ze zwykłego garażowego gniazdka ma trwać ok. 6 godzin