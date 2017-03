W związku ze wzrostem liczby wypadków drogowych, których sprawcami są starsi kierowcy, w Japonii pojawiają się inicjatywy mające zachęcić seniorów do dobrowolnego zwracania prawa jazdy. W zamian oferowane są np. zniżki w restauracjach czy domach pogrzebowych.

Dom pogrzebowy Heiankaku z prefektury Aichi w środkowej Japonii od 1 marca oferuje 15-procentową zniżkę starszym osobom, które przedstawią policyjne zaświadczenie, że oddały prawo jazdy. Zniżka obowiązuje w 89 oddziałach tej firmy. Seniorzy mogą dzięki niej zaoszczędzić nawet 450 tys. jenów (ponad 3,7 tys. euro) podczas własnego pogrzebu lub ceremonii bliskich im osób.

Dom pogrzebowy promuje tę inicjatywę wraz z lokalną policją.

W naszej prefekturze dochodzi do wielu wypadków i chcielibyśmy się przyczynić do zmniejszenia ich liczby. Dlatego wprowadziliśmy tę ulgę - wyjaśniła we wtorek agencji EFE rzeczniczka Heiankaku. Ubolewała, że wypadki drogowe są powodem 10 proc. pogrzebów, organizowanych przez firmę.