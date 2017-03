Utworzone przez BOŚ rezerwy wynoszą łącznie 220,8 mln zł. W kwocie tej 98,5 mln zł dotyczy bankowego portfela kredytowego farm wiatrowych, co oznacza wzrost o 92,1 mln zł w stosunku do 2015 r. Odpisy te związane są z finansowaniem przez Bank farm wiatrowych głównie w latach 2013 – 2015. Natomiast portfel pozostałych rezerw utrzymał się na poziomie zbliżonym do 2015 roku (wzrost o 4,5 mln zł). - poinformował bank w komunikacie.

W oparciu o rzetelną ocenę sytuacji rynkowej obecny zarząd BOŚ przyjął wobec portfela kredytowego farm wiatrowych podejście ostrożnościowe, zdecydowanie inne niż było stosowane w poprzednich latach. Warto także podkreślić, że podjęliśmy taką decyzję pomimo braku, na dzień 31 grudnia 2016 r., zaległości w obsłudze zobowiązań przez inwestorów posiadających inwestycje wiatrowe – podkreśla cytowany w komunikacie Stanisław Kluza, prezes banku.

Jak informuje bank, decyzje - odnośnie portfela kredytowego farm wiatrowych - wpisują się w działania naprawcze, które są sukcesywnie wdrażane w BOŚ już od pierwszej połowy 2016 r.

W związku z trudną sytuacją finansową Banku, nowy Zarząd BOŚ podjął w 2016 r. szereg pilnych działań naprawczych. Przygotowana została strategia na lata 2016 – 2020, sukcesem zakończyło się podniesienie kapitału BOŚ, obniżone zostały koszty finansowania się Banku, m.in. dzięki wykupieniu euroobligacji wyemitowanych na kwotę 250 mln euro, przy jednoczesnej zamianie finansowania w tym obszarze na znacznie tańsze, złotowe. Równie istotne były prace związane z odbudową zyskowności produktów, wprowadzanie zmian w organizacji sprzedaży oraz w strukturach banku. W rezultacie BOŚ już po III kwartałach 2016 r. zaczął odbudowywać wynik na działalności bankowej w obszarze odsetkowym, co jest kluczowe z punktu widzenia bieżącej działalności Banku – zaznacza Kluza.

Jak dodaje, finansowanie budowy farm było jedną z istotniejszych aktywności kredytowych Banku, w szczególności w latach 2013 – 2015. Co istotne, znaczna koncentracja portfela kredytowego w tym sektorze szła w parze z rosnącym ryzykiem takich inwestycji i wzrostem niepewności biznesowej co do przyszłej koniunktury w branży, na co kilkakrotnie zwracała uwagę w minionych latach agencja ratingowa Fitch. Rezerwy wówczas nie zostały jednak utworzone.