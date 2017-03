Afera reprywatyzacyjna elektryzuje opinię publiczną już od ponad roku. Nie jest to jednak żadna nowość - wcześniej sprawą zajmowali się działacze warszawskiego stowarzyszenia Miasto Jest Nasze!, ale nie tylko oni - o mechanizmach "reprywatyzacji" pisano już w 2001 roku!

Radca prawny Mariusz Z, pośrednik Marian L czy nieistniejący już UOP - to tylko kilka słów-kluczy przewijającyh się w artykule z magazynu "Wprost" z 2001 roku, który opisuje proceder niemal identyczny z tym o którym słyszeliśmy niedawno.

Prawie tysiąc kamienic w Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Lublinie, Bydgoszczy, Toruniu i Kielcach, wartych od kilkuset do kilku milionów złotych i należących do miast lub skarbu państwa, przejęły gangi. Przestępcy posługiwali się fałszywymi testamentami, a także wygrywali ukartowane przetargi, w których tylko oni brali udział. W procederze uczestniczyli sędziowie z wydziałów ksiąg wieczystych, adwokaci, notariusze, urzędnicy miejscy, a nawet były komendant wojewódzki policji. Przejęte w ten sposób kamienice prawie natychmiast odsprzedawano. Odebranie ich będzie bardzo trudne, gdyż trzeba udowodnić, że ostatni nabywca działał w złej wierze.

Dziennikarze "Wprost" - Jarosław Knap i Ewa Ornacka - opisuję z detalami zaangażowanych w sprawę, jednak obecnie ciekawsze może być odkrycie mechanizmu "reprywatyzacji:

Mechanizm przestępstwa był prosty: wyszukiwano nieruchomości, których prawowici właściciele zmarli wiele lat temu i nie przekazali majątku najbliższej rodzinie lub rodzina ta nie żyła. - Fikcyjnych testamentów, spisanych rzekomo wiele lat temu, nie badali grafolodzy. Spadkobiercami byli ludzie obcy dla spadkodawców, ale nie budziło to wątpliwości sądu. Testamenty napisane zostały w podobnym stylu: właściciel nieruchomości przekazywał swój majątek komuś spoza rodziny "w zamian za pomoc udzieloną podczas wojny" - mówi Magdalena Oleńska-Frąckowiak, rzecznik prasowy poznańskiej delegatury UOP. Wyszukiwano też kamienice prawomocnie przejęte przez skarb państwa po osobach, które podpisały volkslistę. Następnie odzyskiwali je spadkobiercy właścicieli i po niskiej cenie odsprzedawali organizatorom procederu. Znajdowano również osoby, które same zrzekły się budynków na rzecz miasta (nie mogąc pokryć kosztów remontów), a potem namawiano je do występowania o zwrot tego mienia.