PZU i PZU Życie porozumiały się ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnienia 956 pracowników w obu spółkach – poinformowała grupa w komunikacie. Zwolnienia rozpoczną się 24 marca i będą trwały do 18 grudnia 2017 r.

Zawarte Porozumienie zawiera informacje dotyczące liczby osób objętych restrukturyzacją, kryteriów doboru do zwolnień, pakietu finansowego, zasad ochrony wybranych grup pracowników oraz harmonogram przeprowadzenia zwolnień grupowych. Zgodnie z zapisami Porozumienia proces zwolnień grupowych w ramach restrukturyzacji zatrudnienia rozpocznie się 24 marca 2017 roku i zakończy 18 grudnia 2017 roku. Restrukturyzacja ma objąć do 1.944 osób, w tym redukcja zatrudnienia dotyczyć będzie do 956 pracowników PZU SA i PZU Życie SA z różnych grup zawodowych – czytamy w komunikacie PZU.