Rząd przygotowuje zmianę ustawy o finansach publicznych, która umożliwi samorządom restrukturyzację i wcześniejszą spłatę długu. Wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Jak czytamy w opisie projektowana ustawa – poza możliwością restrukturyzacji długu przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) - ma na celu wzmocnienie mechanizmów prawnych służących zwiększeniu ich bezpieczeństwa finansowego. Potrzebę wprowadzenia takich zmian wskazywały m.in. regionalne izby obrachunkowe, NIK i organizacje samorządowe.

Umożliwienie w praktyce restrukturyzacji i wcześniejszej spłaty długu JST poprzez umożliwienie spłaty istniejącego zadłużenia nowym długiem o niższych kosztach obsługi, czy też własnymi środkami finansowymi (np. nadwyżką budżetową z lat poprzednich). W efekcie JST, które zaciągnęły zobowiązania, będą mogły je spłacić lub zamienić na bardziej korzystne, co jest uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia – czytamy w projekcie.

Proponowane rozwiązania przewidują m.in. wprowadzenie wymogu uzyskania pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zadłużenia JST (obecnie nie ma wymogu, by była to opinia pozytywna), objęcie zobowiązań, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki ograniczeniem takim jak dla tradycyjnych kredytów i pożyczek (np. wymóg ponoszenia kosztów obsługi co najmniej raz do roku ) – pozwoli to na przeciwdziałanie kumulacji spłaty długu.