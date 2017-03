Dzięki wprowadzanym programom "Absolwent", "Praca-integracja" oraz "Stabilne zatrudnienie" w ciągu roku zostanie zatrudnionych co najmniej 5 tys. osób z niepełnosprawnościami - zapowiedział w środę prezes PFRON Robert Kwiatkowski.

Prezes PFRON zaznaczył, że dzięki programom Fundusz chce stworzyć system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. "Chcemy stworzyć kompleksowy program aktywizacji zawodowej, wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych" - stwierdził.

Jak mówił, aby zaaktywizować osoby z niepełnosprawnościami, potrzebne są wieloletnie działania.

Wymaga to zmian w budowie systemu, od urodzenia, poprzez edukację, doradztwo zawodowe - wyjaśniał Kwiatkowski. Uważamy, że zatrudniania osób z niepełnosprawnych jest polską racją stanu. Jest to jeden z największych potencjałów na rynku pracy. Przy odpowiednim wsparciu ok. 500 tysięcy osób z niepełnosprawnościami mogłoby znaleźć zatrudnienie - dodał.