Odwołany przez Radę Nadzorczą prezes PZU, Michał Krupiński, piastował tę funkcję od stycznia 2016 r. W tym czasie największy w tej części Europy ubezpieczyciel kupił akcje jednego z największych banków w Polsce, a rok 2016 zakończył wyjątkowo dobrym wynikiem.

PZU było głównym rozgrywającym w toczącej się repolonizacji banku Pekao SA. Informację o zakupie od włoskiego Unicredit podano 8 grudnia 2016 r.; PZU zapłaciło za pakiet akcji Pekao 10,6 mld zł. Analitycy oceniali, że dla PZU to nie jest zły ruch. Nawet jeśli traktować to wyłącznie jako inwestycję portfelową, to powinna przynieść lepszą stopę zwrotu niż np. zakup obligacji skarbowych. Dziś wartość aktywów należących już do Grupy PZU oraz tych, które do niej trafią po pełnym przejęciu tych należących do Włochów, znacząco wzrosła, co świadczy o tym, jak bardzo perspektywiczna była cena, jaką zapłaciło PZU i jak świetny interes zrobiono na tej transakcji.

Rok 2016 PZU zamknęło rekordową wielkością zebranych składek, przekraczającą 20 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 10 proc. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej dla Grupy PZU przekroczył 3 mld zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł ponad 1,9 mld zł. Jak zapowiadał prezes PZU, zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w przedziale 50-80 proc. wspomnianego zysku netto. Dodawał jednocześnie, że wszystko wskazuje na to, iż wynik inwestycyjny PZU w I kw. - przy utrzymaniu pozytywnych trendów - może wzrosnąć w porównaniu do IV kwartału 2016 roku Zapowiadał cięcie kosztów w PZU. Mówił, że:

Mamy zobowiązania rynkowe, już ścięliśmy o ok. 100 mln zł, chcemy ściąć o kolejne 300 mln zł w ciągu kolejnych dwóch lat.

Michał Krupiński od stycznia 2016 r. do marca 2017 r. był prezesem PZU. W latach 2006 – 2008 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór właścicielski. Od 2011 roku był prezesem zarządu Merrill Lynch Polska i szefem bankowości inwestycyjnej dla Europy Środkowej i Wschodniej w Bank of America Merrill Lynch. Odpowiadał m.in. za nadzorowanie i prowadzenie projektów fuzji i przejęć.